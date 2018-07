REPARTIZARE LICEE 2018. Listele pe licee cu elevii admişi

REPARTIZARE LICEE 2018

REPARTIZARE LICEE 2018. Admitere.edu.ro publică azi rezultatele la admiterea în liceu 2018. Iată listele pe licee cu elevii admişi.

REPARTIZARE LICEE 2018 Aici găseşti rezultatele pe judeţe la repartizarea computerizată la ADMITERE LICEU 2018:

REPARTIZARE LICEE 2018 EDU.ro.. Ministerul Educației publică luni rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu în 2018.

Rezultatele vor fi afișate pe admitere.edu.ro, luni, 9 iulie. Depunerea dosarelor de înscriere în unităţile de învăţământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi se va realiza între 10 şi 13 iulie.

REPARTIZARE LICEE 2018 EDU.ro. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar şi situaţiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaţilor care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizaţi computerizat.

A doua etapă de admitere, dedicată absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior, va avea loc în data de 7 septembrie.

ADMITERE LICEU 2018 Absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, au completat opţiunile în fişele de înscriere în perioada 29 iunie - 3 iulie. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ.

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 30 iunie - 4 iulie.

Ministerul Educației Naționale recomandă completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru a evita situațiile nedorite. Numărul total de locuri alocat în învățământul liceal de stat este suficient pentru repartizarea tuturor candidaților, condiția esențială fiind exprimarea unor opțiuni realiste.

REPARTIZARE LICEE 2018 EDU.ro. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat se face în unitățile de învățământ liceal în care au fost admiși și pe site-ul admitere.edu.ro, în data de 9 iulie. În același timp, în unităţile de învăţământ gimnazial vor fi afișate listele cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţe/municipiul Bucureşti.

Depunerea dosarelor de înscriere în unitățile de învățământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi se va realiza între 10 și 13 iulie. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, dar și înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special sunt programate în zilele de 5 și 6 iulie.

ADMITERE LICEU 2018 admitere.edu.ro - 26 iunie 2018 - ora 12:00: - A fost publicată Ierarhia la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

Potrivit unui anunţ făcut de Ministerul Educaţiei, anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere, este prevăzută pentru data de 26 iunie.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a și de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, se va derula în perioada 29 iunie – 3 iulie 2018 și va fi urmată de repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat (9 iulie).

Pe 23 iunie 2018, pe admitere.edu.ro, în secţiunea Planul de şcolarizare 2018 au fost publicate listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe, precum şi numărul de locuri disponibile pentru Admiterea în licee 2018. În listele cu specializări regăsiți ultima medie de intrare din anul 2017.

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

sau

Media de admitere este egală cu:

Medie Admitere 2018 = (ABS+4EN):5



unde:

EN=media obținută la evaluarea națională susținută în clasa a VIII-a, (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții din perioada 2004-2007 media de la testele naționale, pentru absolvenții din 2008 și 2009 media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a)

ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

REPARTIZARE LICEE 2018. admitere.edu.ro. Calendar admitere liceu:

26 iunie 2018 - Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

27 iunie 2018 - Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.

28 iunie 2018 - Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.

Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

5-6 iulie 2018 - Repartizarea pe locurile speciale pentru romi, prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

Inscrierea si repartizarea pentru invatamantul special prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

29 iunie – 3 iulie 2018 - Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.

Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.

29 iunie – 3 iulie 2018 - Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .



30 iunie – 4 iulie 2018 - Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.

Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.



4 iulie 2018 - Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.

Comisia din centrul de inscriere va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.



5 iulie 2018 - Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.



6 iulie 2018 - Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.

6 iulie 2018 - Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .



9 iulie 2018 - Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.



9 iulie 2018 - Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.

Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

10 – 13 iulie 2018 - Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.



13 iulie 2018 - Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.

16 – 18 iulie 2018 - Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.