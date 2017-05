Regula japoneză: de ce este bine să bei apă pe stomacul gol

Cu totii stim ca este recomandat sa consumam cel putin 2 litri de apa pe zi pentru a fi hidratati si sanatosi. Dar dincolo de cantitate, se pare ca si momentul din zi in care consumam apa trebuie bine ales.

Se pare ca in Japonia a devenit o “regula” populara aceea de a bea cate un pahar cu apa imediat cum te-ai trezit. Japonezii cred ca un asemenea obicei are numeroase beneficii pentru sistemul nostru digestiv si circulator si se pare ca si studiile cercetatorilor americani confirma acest lucru.

Aceasta “regula” japoneza are rezultate pozitive in mai multe afectiuni precum: durerile de cap, durerile musculare, atrita, epilepsie, obezitate, tuberculoza, meningita, gastrita, diabet, constipatie, greata, voma, dar si in cazul unor probleme ale inimii, rinichilor si uterului.

Iata cum functioneaza aceasta regula japoneza: imediat dupa ce te-ai trezit, trebuie sa bei, pe stomacul gol, cate 4 pahare a 200 de ml de apa. Daca nu poti consuma aceasta cantitate de prima data, ar fi bine sa incepi cu un singur pahar si treptat sa cresti doza pana te obisnuiesti. Dupa ce ai terminat de baut apa, asteapta 45 de minute pana la micul dejun. Dupa ce ai terminat de mancat micul dejun, nu trebuie sa mai mananci sau sa bei nimic timp de 2 ore, scrie sfatnaturist.ro.