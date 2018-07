Reduceri LEGO. TOP 15 seturi preferate de cei mici

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, are mai multe reduceri Lego, pentru copiii voștri. Iată, în acest articol, câteva dintre cele mai atractive oferte.

În această perioadă puteți găsi mai multe reduceri LEGO la Elefant.ro. Întreaga ofertă de reduceri jucării LEGO o găsiți LA ACEST LINK.

Reduceri LEGO City, Set pentru incepatori - Vulcanul. Pleaca cu echipajul de exploratori si oamenii de stiinta vulcanologi pentru a cerceta un vulcan activ! Incarca ATV-ul cu tot ce ai nevoie si nu uita aparatul de fotografiat. Atentie, vulcanul erupe! Vezi bolovanul de langa vulcan, oare ce-o fi inauntru? Apuca tarnacopul si esti pe cale sa faci o noua descoperire stiintifica! Exploreaza vulcanul si fa o descoperire palpitanta! Setul include 4 minifigurine: 2 fete si 2 baieti.

Reduceri LEGO DUPLO, Set accesorii tren. Sporeste amuzamentul copilului tau cu acest set de accesorii pentru tren LEGO DUPLO ce are sine curbate si drepte, puncte de intersectie, bariera si caramizi DUPLO! Setul contine: 8 sine curbate, 5 sine drepte, 2 seturi de puncte de intersectie. Bariera pentru a realiza o multitudine de combinatii de sine!

LEGO Creator 3 in 1, Creaturi rosii. Inalta-te spre cer cu infricosatorul dragon cu rasuflare de foc din Creaturile rosii! Acest redutabil model 3 in 1 are o schema clasica de culori, rosu, cafeniu si negru, aripi mari mobile, coada inspaimantatoare lunga, rasuflare de foc, coarne, gheare lungi si ochi de un verde viu. Strabate padurile si planeaza deasupra muntilor imensi! Cand te-ai saturat de constructia de basme legendare, reconstruieste dragonul intr-un sarpe amenintator sau intr-un scorpion cu 6 picioare.









LEGO Creator 3 in 1, Robot zburator. Intra in viitor cu formidabilii roboti Zburatori din viitor 3 in 1 LEGO® Creator. Acest robot este echipat pentru actiune si are o schema de culori fantezista super grozava, portocaliu, alb si negru, cap de robot mare cu un singur ochi albastru patrunzator, rucsac amovibil cu aripi extensibile si rachete auxiliare detasabile. Are de asemenea picioare mari de robot cu rachete auxiliare integrate, degete metalice inchise la culoare, platose de umar blindate si articulatii extrem de flexibile, imbinari multiple, plasabile. Inalta-te spre cer cu puternicul pachet de rachete, strabate atmosfera, aterizeaza, si reconstruieste intr-un prototip de avion cu reactie cu aripi variabile, sau intr-o masina de sport high-tech fantezista. Iata o experienta ultra high-tech 3 in 1!

Reduceri LEGO. Cele mai tari oferte

LEGO City, Transportor pentru motociclete de cursa. Echipajul de motociclete de curse LEGO City se indreapta spre stadion pentru cursa finala a campionatului de motociclete! Alatura-te asilor curselor pe redutabilul Transportor de motociclete de cursa impreuna cu motocicletele lor de mare viteza. La sosirea la stadion, ajuta la descarcarea motocicletelor si indreapta-te spre circuit. Multimea este in extaz, va fi o cursa pe cinste! Cine va urca pe treapta cea mai de sus a podiumului pentru a ridica trofeul campionatului? Setul contine: transportator de motociclete, 2 motociclete, 2 minifigurine piloti de curse cu accesorii asortate.

Reduceri LEGO City, Demolari - Set pentru incepatori. Alatura-te expertilor in demolari! Demolarea unei cladiri parasite este aproape terminata, si avand doar o mica parte din camera de baie ramasa, e timpul sa punem punct lucrarii! Actioneaza puternicul ciocan pneumatic, ridica barosul cel greu, apoi treci la comenzile redutabilului incarcator frontal si indeparteaza molozul si daramaturile ramase. Ce zi plina! Setul contine un buldozer si 4 minifigurine cu accesorii asortate: 3 muncitori la demolari si un maistru.

Reduceri LEGO Creator 3 in 1, Magazin de jucarii si bacanie. Deschide o lume a aventurilor cu acest palpitant Magazin de jucarii si brutarie 3 in 1. Serveste-ti clientii cu fructe si legume proaspete, un ziar de dimineata sau bauturi delicioase la bacania prietenoasa, ori viziteaza magazinul de jucarii din apropiere care are de vanzare un robot de jucarie super! Apoi arunca o privire in jur, cumpara un mar rosu gustos sau vezi cum functioneaza viu coloratul automat de vanzare de guma de mestecat! Acest magazin general minunat poate fi extins pentru a permite accesul la interiorul sau detaliat, sau pentru a crea o fatada colorata de strada principala cu 2 magazine: un magazin de jucarii si o bacanie, fiecare cu firma sa unica. Balconul magazinului de jucarii si bacaniei se transforma intr-o frumoasa pasarela de legatura care uneste 2 apartamente confortabile la etajul intai.

Reduceri LEGO. Oferte de la Elefant.ro

LEGO Creator 3 in 1, Masini de curse de desert. Aventureaza-te pe teren accidentat cu robustele Masini de curse de desert! Strabate terenul nisipos cu robusta masina de teren cu o grozava schema de culori rosu, negru si cafeniu, girofaruri galbene de avertizare, antena, bara de protectie, caroserie intarita si pneuri mari cu banda de rulare cu santuri. Urca-te la volan si pune la incercare acest vehicul solid! Cand esti gata pentru o noua provocare, reconstruieste-l pentru a crea o teribila masina sport pentru desert sau un robust 4x4.





Reduceri LEGO Creator 3 in 1- Farul. Bucura-te de aventuri pe malul marii cu acest uimitor set LEGO® Creator 3-in-1 cu un far prietenos si cabana paznicului de far cu interior detaliat ce include o masa, scaun, lampa si o pictura. Urca-te pana la galerie pentru o priveliste panoramica si aprinde semnalizatorul farului pentru a ghida vapoarele in trecere. Apoi savureaza o bautura delicioasa la cabana paznicului de far, de unde poti privi prietenoasa orca inainte de a petrece o seara placuta in jurul focului de tabara. Cand simti nevoia de o schimbare, pur si simplu misca sectiunile modulare pentru a remodela setul sau reconstruieste-l pentru a crea o casa cu ponton si o barca cu motor sau un debarcader pentru barci.

LEGO Creator 3 in 1- Aventuri in casuta din copac. Petrece ore fericite jucandu-te in uimitoarea casuta din copac! Bucura-te de aventuri palpitante cu acest model colorat LEGO® Creator 3-in-1. Ajuta copiii sa construiasca o casuta in copac. Coboara scripetele pentru a ridica scandurile, asambleaza piesele din lemn cu ciocanul si foloseste trafaletul pentru a o finisa. Cand termini de construit, pune-ti uneltele in ascunzatoarea secreta si ridica steagul casutei din copac! Alunga invadatorii cu pistolul cu apa si distreaza-te ingrijind minuscula gaita albastra si brotacul care traiesc in copac. Reconstruieste-o intr-un club cool sau un uimitor fort in copac.

Reduceri Lego Ninjago

LEGO Ninjago, Zepelin de lupta. Zboara cu Zane pentru a te lupta cu puternicul Zepelin al lui Doubloon. Fereste-te de puternicele tunuri ale zepelinului si de dinamita aruncata prin trapa. Actioneaza lansatoarele elementare de piroane de gheata ale navei zburatoare si urca la bordul navei. Confrunta-te cu Doubloon si cu Clancee pentru a pune mana pe Lama Djinn si a-l elibera pe Jay, tovarasul tau luptator Ninja.

LEGO Ninjago Movie, Paianjen de apa. Spulbera armata de rechini cu Paianjenul de apa! Patruleaza canalele si golful orasului NINJAGO cu teribilul robot Paianjenul de apa al lui Nya! Inchipuie-ti ca mergi pe apa si urci pe pereti cu picioarele pozitionabile si labele tip planor. Respinge atacurile armatei de rechini cu tragatorul rapid cu 6 piroane. Foloseste cele 2 sabii ale lui Kai pentru a-ti dobori adversarii de pe robot. Puffer si Batausul armatei de rechini n-au nici o sansa in confruntarea cu ninja si Paianjenul de apa! Paianjenul de apa masoara 18 cm inaltime si 30 cm latime.

Reduceri Lego Ninjago. Oferte la Robot de foc

LEGO Ninjago Movie, Robot de foc. Ataca armata de rechini cu Robotul de foc al lui Kai!Incinge armata de rechini cu emblematicul Robot de foc! Hammer Head si Jelly i-au capturat pe Lauren si Henry, asa ca sari in carlinga cu Kai si da-le de urma. Trage cu lansatoarele de discuri de pe umarul imensului robot si indreapta lansatoarele sale de foc arzatoare spre soldatii rechin. Apoi sari de pe robot, apuca-ti katanele si uneste-ti fortele cu Zane pentru a-i forta pe soldatii rechin sa capituleze.Robotul de foc masoara 36 cm inaltime si 21 cm latime.





LEGO Ninjago Movie, Destiny's Bounty. Alatura-te echipei ninja la bordul navei zburatoare a lui Wu!Alatura-te lui Kai, Lloyd, Zane, Nya, Jay si Cole la antrenamentul ninja la bordul imensei nave zburatoare a lui Wu, Darul destinului! Construieste aceasta splendida nava cu panze decorate, arme ascunse, o baie, dormitor pentru Wu si arme ascunse. Descopera arma suprema - bastonul tip laser - si exerseaza-ti miscarile ninja la dojo-ul lui Wu. Ridica apoi ancora si zboara spre o alta aventura palpitanta ninja! Nava Destinys Bounty masoara 45 cm inaltime, 55 cm lungime si 17 cm latime.

Reduceri Lego Ninjago. Templul armei supreme

LEGO Ninjago, Nava Misfortune's Keep. Lanseaza un atac surpriza asupra formidabilului sediu central al piratilor cerului! Maleficul Djinn Nadakhan si echipajul Misfortune's Keep ameninta sa distruga Ninjago. Avanta-te sus in cer cu avionul cu propulsie si actioneaza troliul pentru a-l cobori pe Jay in lupta. Fereste-te de tunurile ascunse, lansatoarele de discuri de pe Misfortune's Keep si de avionul cu reactie al piratilor care decoleaza de pe platforma de lansare. Ii poti ajuta pe Ninja sa-l invinga pe Nadakhan si sa-l elibereze pe Wu prins in Lama de aur Djinn?





LEGO Ninjago Movie, Templul armei supreme. Fereste-te de capcanele din interiorul Templului!Uneste-ti fortele cu eroii ninja pentru a cauta Templul armei supreme extreme. Cauta semnalizatorul de pe varf pentru a gasi cladirea asta sinistra. Distrage atentia gardienilor templului si descopera intrarea secreta in templu. Fii precaut inauntru - acest loc este plin de capcane! Atentie la stancile ce se prabusesc, la dinamita ce poate cadea si la usa ghilotina. Evita capturarea in temnita sau in colivia suspendata. Evita lamele lansate si capcana cu sabia taietoare, apoi sari din stalp in stalp pentru a ajunge la comoara!Templul masoara 49 cm inaltime si 38 cm latime. Gardienii masoara 10 cm inaltime.