Reduceri la decorațiuni de Crăciun. Cele mai tari oferte de azi

Magazinele online au mai multe oferte la decorațiuni pentru Crăciun în această perioadă. Sunt reduceri de la instalații de pom la pomi de Crăciun.

Întreaga ofertă la decorațiuni de Crăciun o găsiți LA ACEST LINK.

Reducere de 58%. Brad artificial, înălțime de 2,1 metri. O solutie practica si ieftina bradul artificial va ramane perfect pentru Craciun dupa Craciun si astfel nu va mai trebui sa alergi in fiecare an dupa un brad care sa iti placa, nu va mai trebui sa faci compromisuri pret / calitate. Tot ce va trebui e sa scoti bradul din cutie si sa il montezi. Bradul artificial verde este solutia perfecta: Nu face murdarie; Nu necesita ingrijire; Nu se usuca; Se poate depozita usor, strans fiind foarte compact; Este mult mai usor. Mai multe detalii și întreaga ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Reducere 60%. Brad artificial 180 Cm + Cadou - instalatie 320 Led-uri + suport metalic. Adu spiritul Craciunului in casa ta si protejeaza padurile! Daca iti doresti un brad perfect de Craciun si in acelasi timp vrei sa protejezi natura militand impotriva defrisarilor, un brad artificial este solutia optima pentru tine si pentru familia ta! Este vesnic verde, nu se scutura si poate fi folosit si in anii urmatori - doar brad artificial. Mai multe detalii și întreaga ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Reducere de 48%. 1+1 CADOU Instalatie Craciun franjuri - 12 metri, cu LED-uri diverse culori. Mai multe detalii și întreaga ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Reducere de 67%. Sac mare de Mos Craciun, adorabil, cu aplicatii specifice sarbatorilor de iarna. Intregiti-va costumul de Mos Craciun cu acest minunat sac in culorile sarbatorilor de iarna. Puteti sa-l incarcati cu daruri si sa-l pozitionati sub brad. De asemenea, este ideal pentru a fi oferit cu daruri angajatilor. Are un efect mult mai mare decat pungile de cadouri obisnuite. In partea de sus se inchide cu siret alb. Mai multe detalii și întreaga ofertă găsiți LA ACEST LINK.