Rebranding pe piaţa pariurilor (P)

Rebranding pe piata pariurilor

Cel mai mare site despre pariuri online din Europa a trecut recent printr-un proces de rebranding, schimbandu-si numele din Intelbet in Legalbet. Romania in anul 2016, si-a intampinat utilizatorii cu un mesaj care ii informa despre faptul ca a avut loc o schimbare de nume, iar Intelbet devine Legalbet.

Legalbet.ro – totul despre pariuri sportive

Pariorii din Romania au fost asigurati ca singura schimbare majora care s-a produs este doar numele site-ului. In rest sectiunile, echipa de tipsteri, designul si toate functionalitatile site-ului raman ca si pana acum.

Inca de la lansarea proiectului, Intelbet, actualul Legalbet, s-a pozitionat ca fiind site-ul care ofera cele mai oneste si mai obiective ratinguri ale caselor de pariuri din Romania.

Toate calculele si considerentele dupa care au fost concepute aceste ratinguri sunt publice si pot fi verificate oricand pe site.

Ratingul popularitatii

Este conceput in baza voturilor venite de la utilizatorii site-ului. Sunt luate in calcul doar voturile de la utilizatori activi, astfel incat sa nu existe nicio urma de indoiala cu privire la obiectivitatea acestui rating.

Ratingul in functie de cote

Daca vrei sa afli care sunt casele de pariuri care ofera cele mai mari cote la pariuri sportive, consulta acest rating. Marja de profit a fiecarei case de pariuri influenteaza in mod direct cotele. Cu cat marja de profit este mai mare, cu atat cotele sunt mai mici. Si invers.

Ratingul in functie de platforma de pariuri live

Multi pariori prefera pariurile live in detrimental pariurilor pre-meci, deoarece pot paria in functie de cum se desfasoara meciul. Dar nu toate casele de pariuri au o platforma de pariuri live performanta. Diferentele sunt majore, difera numarul de evenimente, de sporturi disponibile pentru pariere live, cote, accesibilitate, functionalitate si multe alte aspecte. Pe site-ul Legalbet, in cadrul acestui rating, sunt prezentate toate casele de pariuri online din Romania, de la cea mai buna, la cea mai modesta platforma de pariuri live.

Ratingul in functie de oferta de pariuri

Oferta de pariuri este unul dintre cele mai importante criterii pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand alegi o casa de pariuri. Nu doar numarul de sporturi disponibile in oferta poate varia, dar si numarul de optiuni de pariere pentru fiecare meci in parte. Este recomandat sa te orientezi catre o casa de pariuri cu o oferta vasta, dar nu este singurul criteriu pe care trebuie sa il ai in vedere, mai ales daca nu esti adeptul unor campionate “exotice”, sau a unor optiuni de pariere speciale.

Feedback-ul pariorilor este cel mai important

Legalbet este inainte de toate o comunitate de pariori, in care fiecare utilizator este indemnat sa contribuie in masura in care poate.

Majoritatea membrilor comunitatii ofera feedback cu privire la casele de pariuri la care pariaza in mod constant. Impartasindu-si experientele, ii ajuta pe ceilalti membri ai comunitatii sa nu repete aceeasi greseala, sau sa nu aleaga aceeasi casa de pariuri care comite greseli sau nedreptateste jucatorii.

Totodata, membrii comunitatii au posibilitatea sa depuna o reclamatie la adresa casei de pariuri la care pariaza daca considera ca au fost nedreptatiti. Reprezentantii site-ului Legalbet vor contacta ulterior reprezentantii caselor de pariuri si vor incerca sa gaseasca o solutie pentru situatia aparuta.

Legalbet va fi disponibil in curand si pe mobil

In comunicatul de presa publicat recent pe site, Legalbet anunta lansarea in viitorul apropiat a unei versiuni optimizate pentru dispozitivele mobile. Astfel, site-ul va putea fi accesat oriunde, oricand, iar versiunea de mobil se va bucura de aceeasi structura si aceleasi sectiuni ale site-ului la fel ca si actuala versiune de desktop.

Compania are planuri mari de devoltare si la nivel international

Legalbet este deja un nume sonor la nivel European, insa compania are in plan sa se extinda in alte trei tari in urmatorii ani.

Site-ul Intelbet a fost lansat initial in Rusia in anul 2006 si se bucura acum de aproape 90.000 de utilizatori inregistrati. In anul 2016 a fost lansata si versiunea in limba romana a site-ului si a cooptat in echipa jurnalisti celebri precum Mihai Mironica sau Ioana Cosma. Alaturi de jurnalisti, din echipa Legalbet mai fac parte 6 tipsteri, printre care si o legenda a Barcelonei, fostul atacant catalan Julio Salinas.

Tot in anul 2016 a fost lansata si versiunea din Spania a site-ului, iar un an mai tarziu Intelbet se lansa in Kazahstan. La inceputul acestui an compania a decis sa isi schimbe numele din Intelbet in Legalbet, iar schimbarea s-a produs mai intai in Spania si ulterior si in Romania.

Sub noul brand, compania tinteste si alte tari din Europa, dar dupa cum sugereaza si noul nume al site-ului, se va orienta doar catre piete legale, care au adoptat o lege clara a pariurilor si unde vor putea sa obtina o licenta.

***

Legalbet.ro (site licențiat ONJN, conform Deciziei nr. 1067/23.06.2016) încurajează parierea responsabilă. Promovăm parierea ca pe o activitate pur recreativă și nu ca pe o sursă de venit. Site-ul este strict interzis minorilor.