Realitatea Românească: Lumea în care trăim se schimbă. Cum se orientează România?

Nu ratați, vineri seară, o ediție specială a emisiunii Realitatea Românească, cu Octavian Hoandră și invitații săi.

Cum se schimba din punct de vedere politic lumea in care traim? Ce modificari vor fi in politica SUA dupa instalarea lui Donald Trump si cum va raspunde Rusia si Putin provocarilor noii puteri americane?

De partea cui se vor aseza statele puternice din UE, Germania si Franta, si cum vor influenta rezultatele alegerilor lor interne decizia de joc in interiorul conflictului americano-rus?

Cum se va orienta Romania in noul context si daca noua putere instalata la Bucuresti are putinta si stiinta de a negocia avantaje in 2017, cel mai agitat an din punct de vedere geopolitic?

Primiti raspunsuri de la Cozmin Gusa, Cristian Diaconescu, Valentin Naumescu, Cristian Unteanu, Dinu Flamand, Alexandru Grumaz, Catalin Buciumeanu.