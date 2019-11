Realitatea Plus se vede de acum și pe Telekom

Realitatea Plus, de acum și pe Telekom

Realitatea Plus face un nou pas înainte. Compania Telekom a primit joi acordul CNA pentru introducerea în grilă a postului TV. Cel mai probabil, Realitatea Plus va intra în grila cablistului tot astăzi.

Operatorul de cablu Telekom a primit azi acordul din partea CNA pentru introducerea în grilă a postului Realitatea Plus, informează Pagina de media.

Cel mai probabil tot începând de astăzi clienții Telekom vor avea postul Realitatea Plus în grila de programe.

Realitatea Plus a intrat la data de 1 noiembrie în cea mai mare rețea de telecomunicații din România, RCS & RDS, iar ulterior și în rețeaua UPC.

„Povestea Realitatea" merge mai departe. Realitatea TV s-a transformat în Realitatea Plus și rămâne în prima linie. Prima televiziune de știri și-a luat rămas bun în seara de miercuri, 30 octombrie 2019, și a spus bun venit noii televiziuni „Realitatea Plus". Reporteri, realizatori, prezentatori, redactori, editori şi operatori și-au spus poveștile și au „scris" în direct ultimele minute de emisie a primei televiziuni de știri din România. Mesajul lor: „Rămânem aceiași. Rămânem în prima linie!". „Împreună vom fi pe plus!" - motto-ul echipei Realitatea Plus.