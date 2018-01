Reacţia uimitoare a lui Dragnea la declaraţiile lui Hunor la adresa programului de guvernare

Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului de guvernare, Dragnea a spus sa "este foarte bine sa fie critic", dar a afirmat ca programul este "in linii mari" acelasi care a fost votat anterior.