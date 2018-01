Reacţia Simonei Halep după ce a pierdut finala Australian Open. VIDEO

SIMONA HALEP

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Finala Australian Open a fost câştigată de Caroline Wozniacki! Simona Halep pierde după un joc fabulos. Jucătarea daneză urcă pe locul I în clasamentul WTA.

''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am început foarte bine, cu o accidentare la gleznă, dar am vrut să dau tot ce pot în fiecare meci şi am făcut asta. Sunt fericită că am putut juca din nou o finală de Mare Şlem. Bineînţeles, sunt tristă, nu am putut câştiga azi, Caroline a fost mai bună decât mine, dar cu siguranţă voi lupta, am mulţi ani în faţă şi sper că voi avea o nouă şansă ca aceasta de azi'', a declarat Halep după finala pierdută în trei seturi în faţa danezei Caroline Wozniacki.



''Nu mi-e uşor să vorbesc acum, dar în primul rând vreau să o felicit pe Caroline, a jucat extraordinar şi a făcut-o aşa tot turneul. Felicitări echipei ei şi tatălui ei (care e şi antrenorul jucătoarei, nr.) pentru ce au realizat în aceşti ani de când joacă tenis profesionist. E incredibil, felicitări şi mult noroc în viitor'', a mai spus Halep.



''Bineînţeles, vreau să mulţumesc echipei mele, e o muncă dificilă în fiecare zi, le mulţumesc că sunt alături de mine de fiecare dată, mulţumesc familiei, oamenilor care mă urmăresc acasă. E trist că nu am reuşit să câştig nici a treia oară o finală (de Mare Şlem), dar poate a patra oară va fi cu noroc'', a adăugat actualul număr unu mondial, care de luni va coborî pe poziţia secundă.



Halep le-a mulţumit şi spectatorilor pentru susţinerea arătată, adăugând că speră să-i revadă anul viitor, din aceeaşi postură.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a fost învinsă cu 7-6 (2),3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 WTA, sâmbătă, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Finala Australian Open, dintre Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA), a început la ora 10:30. Caroline Wozniacki are un meci foarte bun, însă şi Simona începe să devină mai agresivă şi încearcă să îşi deschidă terenul. Daneza câştigă primul set al finalei Australian Open, cu 6-7(2). Jucătoarea româncă ia setul al doilea, deşi acuza probleme fizici! Simona Halep pierde, după un set decisiv fabulos!

UPDATE 13:23. Câştigă Wozniacki. Simona pierde, după o finală fabuloasă!

UPDATE 13:21. Prima dublă greşeală pentru Simona Halep.

UPDATE 13:18. Halep vs Wozniacki, 4-5. Caroline câştiga game-ul, jucând mai intens. Wozniacki se află la un singur game de Grand Slem.

UPDATE 13:16. Dublă greşeală Wozniacki.

UPDATE 13:13. Halep vs Wozniacki, 4-4. Jocul este extrem de strâns. Se joacă deja de 2 ore şi 40 de minute.

UPDATE 13:03. Halep vs Wozniacki, 4-3. Un punct perfect pentru Simona Halep. Un moment de care sperăm să Simona va profita. Wozniacki primeşte îngrijiri medicale, după probleme la genunchi.

Time-out medical cerut de Wozniacki

UPDATE 13:00 Halep vs Wozniacki, 3-3. Simona Halep egalează. Un joc foarte frumos.

UPDATE 12:53 Halep vs Wozniacki, 2-3. Break pentru Simona Halep. Setul al treilea se joacă deja de peste jumătate de oră! La Melborne este foarte, foarte cald.

UPDATE 12:49 Halep vs Wozniacki, 1-3

UPDATE 12:47. Halep vs Wozniacki, 1-2. Halep iese învingătoare după un game foarte, foarte lung!

UPDATE 12:33. Halep vs Wozniacki, 0-2. Caroline începe bine setul decisiv, însă şi defensiva Simonei este una foarte bună.

UPDATE 12:27. Halep vs Wozniacki, 0-1.

UPDATE 12:22. Setul decisiv începe cu Wozniacki la serviciu. Simona debutează bine în setul decisiv, atacând.

UPDATE. Urmează setul DECISIV! Cine credeţi că va câştiga? HAI SIMONA!

Pauză de 10 minute din cauza căldurii.

Un sondaj efectuat pe pagina de Twitter a Australian Open arată că 53% din cei care urmăresc finala dintre Halep şi Wozniacki sunt de părere că SIMONA va căştiga!

Câștigătoarea meciului va fi de luni numărul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din carieră.

UPDATE 12.12 Halep vs Wozniacki, 6-3. Simona HALEP reuşeşte să ia setul al doilea, după ce a acuzat probleme la coapsa dreaptă.

UPDATE 12.11. Serviciu bun pentru Simona. Şansă de set pentru jucătoarea româncă.

UPDATE 12.08. Avantaj Simona.

UPDATE 12.05. Halep vs Wozniacki, 5-3. Simona face primul break al setului al doilea

UPDATE 12:03. Simona riscă şi face eficient acest lucru. Lovitură excepţională pentru HALEP! Simona domină setul, însă acuză probleme fizice, din păcate.

UPDATE 12:02. Halep vs Wozniacki, 4-3. Sperăm ca starea Simonei să se îmbunătăţească.

UPDATE 12:00. Halep vs Wozniacki, 3-3: Caroline egalează din nou.

UPDATE 11.59. Atac superb pentru Simona

UPDATE 11.50 Halep vs Wozniacki, 3-2: Simona a câștigat game-ul cu mare lejeritate. Totuși, Simona are probleme. A cerut intervenția fizioterapeutului. Medicul îi ia tensiunea Simonei, care acuză probleme de ameţeală din cauza căldurii

UPDATE 11.40 Halep vs Wozniacki, 2-2: Jocul este destul de echilibrat. Caroline a reușit să își câștige game-ul de serviciu, dar Simona a fost aproape de un nou punct.

UPDATE 11.44. Halep vs Wozniacki, 2-1. Foarte bună execuţie, SIMONA HALEP! A fost un game extrem de lung, câştigat de Simona! Este interesant de văzut cine se va recupera mai repede după acest game maraton.

UPDATE 11.37. Atacă şi câştigă Simona. A reuşit să preia iniţiativa. Îşi reaşează paşii şi loveste bine. Avantaj pentru HALEP. Totul pare pe muchie de cuţit la fiecare minge.

UPDATE 11.29. Halep vs Wozniacki, 1-1. Se joacă la un nivel foarte înalt de ambele părţi.

UPDATE 11.29. Halep vs Wozniacki, setul al doilea: 1-0. Simona începe bine setul al doilea.

UPDATE 11:23. Simona Halep - Caroline Wozniacki 6-7(2). Daneza câştigă primul set al finalei Australian Open.

UPDATE 11:20. Minunată serie de lovituri pentru Simona. Trebuie să câştige şi următorul set de servicii. MINUNAT SIMONA!

UPDATE 11:17. Halep vs Wozniacki, 6-6: Setul se decide la tie-break. Simona HALEP a egalat scorul după un game jucat la sigur și în care a lovit excelent.

UPDATE 11.11 Halep vs Wozniacki, 5-6. Urmează fazele cruciale ale meciului.

UPDATE 11.06. Halep vs Wozniacki, 5-5. Revenire excelentă a SIMONEI!

UPDATE 11.06. Halep vs Wozniacki, 4-5. O minge trimisă mult afară de Caroline.

UPDATE 11.04. Halep vs Wozniacki, 3-5. Game Simona.

UPDATE 11.02. Caroline este foarte bine pregătită, meciul este din ce în ce mai intens. 10 puncte câştigate consecutiv la serviciu de Simona.

UPDATE 11.00 Halep vs Wozniacki, 2-5. Simona are o execuţie foarte bună, însă Carolina reuşete să mai ia un punct.

UPDATE 10.54. Halep vs Wozniacki, 2-4. Excelent SIMONA! Jucătoarea noastră devine din ce în ce mai agresivă.

UPDATE 10.52. Wozniacki pare puţin depăşită acum de Halep. Simona trebuie să găsească spaţiul pentru iniţiativă.

UPDATE 10.50. Halep vs Wozniacki, 1-4.

UPDATE 10.49. Halep vs Wozniacki - Dublă greşeală la serviciu pentru Caroline.

UPDATE 10.47. Halep vs Wozniacki, 1-3. Excelent game pentru Simona.

UPDATE 10.46. Simona începe să fie mai agresivă. Caroline Wozniacki se deplasează destul de bine pe teren și atacă mult.

UPDATE 10.45 - Halep vs Wozniacki, 0-3. Simona nu avea ce să facă la o asemenea minge!

UPDATE 10.40 - Halep vs Wozniacki, 0-2. Caroline a reuşit primul break al setului. Simona nu reuşeşte încă să îşi calibreze jocul de atac.

UPDATE 10.38 - Halep vs Wozniacki, 0-1: Caroline a început bine meciul.

UPDATE 10.30 - Meciul a început. WOZNIACKI este la serviciu.

UPDATE 10.25 - SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. La Melbourne sunt acum 32 de grade

Învingătoarea meciului Simona Halep vs. Caroline Wozniacki va deveni a 24-a campioană din istoria Australian Open-ului, de la startul Erei Open (prima ediţie - 1969) şi a 47-a campioană de Mare Şlem în Era Open.

REVOLTĂTOR. Simona Halep, luată peste picior, înaintea finalei Australian Open

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Sâmbătă dimineaţă, Simona Halep şi Caroline Wozniacki vor juca în ultimul act de la Melbourne, de la 10:30. Jurnaliștii de la El Pais au luat-o peste picior pe Simona, când au aflat că liderul WTA nu are un sponsor tehnic: ”Simona Halep, cea care își cumpără îmbrăcămintea de pe Internet pentru că nu are niciun sponsor”.

Jurnaliștii spanioli acordă mai multă atenție echipamentului în care joacă Simona Halep, decât tenisului pe care îl practică românca. Sportiva noastră şi-a încheiat la finalul anului 2017 contractul cu sponsorul tehnic - Adidas - şi nu a mai semnat un nou angajament cu altă firmă. De altfel, Halep este concentrată acum să ”scrie” istorie și să câștige primul Grand Slam din carieră, nu să ”lege” un contract care să-i îmbunătățească imaginea, cel puțin din punct de vedere vestimentar. Ibericii sunt însă de altă părere.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open.”Jucătoarea din România, care va disputa finala cu Wozniacki, poartă o rochie cumpărată de pe un site chinezesc, deoarece și-a încheiat contractul cu fostul sponsor. Deși nu a câștigat niciodată un Grand Slam și are 27 de ani, Simona Halep este în prezent cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Sau, cel puțin, asta spune clasamentul în momentul de față”, scriu jurnaliștii de la El Pais.

Românca are în palmares 16 turnee câștigate în circuitul WTA, ultimul obținut chiar la începutul anului, la Shenzhen. Acesta este și cel mai bun start de sezon pentru actualul lider mondial, care are 11 victorii din tot atâtea meciuri jucate în 2018. Cu toate acestea, cei de la El Pais nu înțeleg de ce Halep nu are un sponsor tehnic.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open.”Totul pare să fie în ordine, cu excepția rochiei pe care o poartă Halep. Este normal ca numărul 1 mondial din tenis sau orice alt sport să se îmbrace de pe internet pentru că nu poate încheia un contract de sponsorizare? Chiar trebuie să cumpere de pe internet?”, se întreabă mirați spaniolii.

”Este cazul lui Halep. La sfârșitul anului trecut, contractul pe care în avea de patru ani cu Adidas a expirat. Jucătoarea a primit aproximativ 800.000 de euro pe an de la sponsor, dar a respins oferta de reînnoire, deoarece a cerut mai mulți bani. Nu a mai existat niciun acord, astfel că Halep nu are sponsor. Confruntată cu această situație, în timp ce juca în turneul de acum trei săptămâni de la Shenzhen (China), a găsit un site web care confecționa haine. Și a ales să-și facă o rochie de culoare roșie, a câștigat primul ei trofeu din 2018 și în cele din urmă a optat să-l folosească și la Melbourne. Nu are logo sau altceva. Halep nu se grăbește”, au mai scris jurnaliștii de la El Pais, conform digisport.ro.