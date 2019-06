Rețeta zilei: TORT DE CĂPȘUNI fără coacere. Simplu, rapid și extrem de delicios

Blat:Topim untul pe care il amestecam cu biscuitii macinati si nuca macinata deasemeni. Compozitia se pune in forma de tort cu pereti detasabili si se preseaza foarte bine cu dosul unei linguri. Lasam apoi la rece cel putin o oră.



Crema:



Iaurtul se amesteca cu zaharul pudra.Frisca se bate spuma.Capsunile se taie cubulete.Gelatina trebuie hidratata in putin lapte dupa cere se topeste. Amestecam toate aceste ingrediente si apoi toata compozitia se pune peste blatul de biscuiti.Dam la rece 5-6 ore.Eu am asezat pe marginea formei de tort felii de capsuni dupa care am pus crema.



Glazura:



Ciocolata topita impreuna cu frisca si apoi amestecata cu uleiul se toarna la mijloc si se niveleaza usor spre margine. Se poate decora cu fructe.