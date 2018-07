RCS & RDS // Anunț de ultimă oră despre gigantul telecom

RCS

RCS & RDS // Anunț de ultimă oră despre RCS & RDS, referitor la aplicarea suprataxelor la serviciile de roaming.

RCS & RDS // RCS & RDS, compania numărul patru pe piaţa locală telecom, a primit acceptul de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare pentru a aplica anumite suprataxe la unele servicii de roaming furnizate propriilor clienţi aflaţi în interiorul Spaţiului Economic European (SEE), drept urmare şi în interiorul Uniunii Europene, a scris capital.ro.

Totul este valabil timp de un an.

Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS & RDS sunt mai mici decât cele reglementate anul trecut, având următoarele valori (fără TVA), potrivit hotnews:

a) 0,0208 Euro/minut, pentru apelurile efectuate (față de 0,031 Euro/minut în 2017)

b) 0,0091 Euro/minut, pentru apelurile primite, sau orice valoare mai mică stabilită la nivel european de la data aplicării (față de 0,0108 Euro/minut în 2017)

c) 2,97 Euro/GB (0,00297 Euro/MB) (față de 6,37 Euro/GB în 2017 pentru consumul de date efectuat între 30 iunie - 31 decembrie 2017, respectiv 4,9 Euro/GB (0,0049 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat între 1 ianuarie - 30 iunie 2018).

Pentru apelurile efectuate în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul minut, numai suprataxa, în limita minutelor naționale incluse, respectiv tariful pentru apeluri în afara rețelei plus suprataxa, după epuizarea minutelor naționale incluse.

Pentru apelurile primite în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul minut, numai suprataxa.

RCS&RDS poate în continuare să stabilească o politică de utilizare rezonabilă a resurselor de roaming în SEE, caz în care devin aplicabile reglementările mecanismului „Roam like at home”.

