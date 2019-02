Grecia, șocată de fiul lui Mircea Lucescu: "They tried to fuck us"

Razvan Lucescu i-a aratat semne obscene si lui George Copos, in 2005

Fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, i-a lăsat mască pe greci, după ce a folosit o expresie vulgară la interviul acordat unei televiziuni: "They tried to fuck us".

Răzvan Lucescu și-a pierdut complet controlul în timpul unui interviu acordat televiziunii grecești Cosmote TV.

Răzvan Lucescu, 50 de ani, a folosit o expresie vulgară, deși echipa sa, PAOK Salonic, se calificase în semifinalele Cupei Greciei, după 4-2 în prelungiri contra lui Panionios.

"Noi am jucat fotbal, ne-am concentrat la ceea ce aveam de făcut pe teren, iar ei nu voiau decât să tragă de timp și să ne f... ("They tried to fuck us")", a spus Răzvan Lucescu la microfonul televiziunii grecești, într-o limbă engleză departe de a fi impecabilă.

Vezi mai jos momentul, în VIDEO!

Răzvan Lucescu are un istoric bogat de gesturi sau de atitudini nepotrivite.

De exemplu, în mai 2018, Lucescu a făcut semne obscene în finala Cupei Greciei, intrând în conflict cu cei de pe banca rezervelor echipei adverse, AEK, imediat după ce PAOK Salonic a marcat un gol.

De asemenea, fiul lui Mircea Lucescu a rămas "celebru" în România după ce, în 2005, i-a arătat degetul mijlociu propriului patron, George Copos, pe vremea când o antrena pe Rapid.