Răzvan Botezatu: "Sunt gay! Şi ce dacă?". Prezentatorul TV a vorbit deschis despre asta

Răzvan Botezatu a decis să se "spovedească", în exclusivitate pentru Wowbiz.ro, făcând mărturisiri complete despre sexualitatea lui, asumându-și că este gay și că s-a săturat să trăiască în minciună când vine vorba de orientarea sa sexuale.

"Vreau să aflați asta de la mine și nu din alte părți! Unii dintre voi ar putea spune: "Și ce este nou?". Alții s-ar putea să nu fi știut sau să nu "suspecteze". Poate vă veți întreba: trebuie încă să menționezi sexualitatea în 2019? Cred că da! Sigur, în anii trecuți s-au întâmplat multe în ceea ce privește acceptarea, dar suntem încă departe de normal. Aceste cuvinte nu ar trebui să se refere la propria mea ieșire personală, ci la cât de important este să înțelegem oameni care sunt diferiți de noi și luându-ne ca fiind diferiți de la sine înțeles", este începutul spovedaniei făcute de Răzvan Botezatu.

Mai mult, recunoaște el, de-a lungul timpului a avut de suferit enorm din cauza faptului că este diferit. ”Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu... "Ăsta e gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu, cel mai bun prieten al Biancăi Drăgușanu.