Răzbunarea găinilor: Au ucis cu sânge rece o vulpe!

gaini

O vulpe a reusit sa patrunda intr-o ferma din Franta si a crezut, pentru cateva secunde, ca va fi festinul vietii ei. E drept, nu avea prea multa experienta, avand doar sase luni. Dar stia ca gainile sunt pentru mancat. S-a inselat amarnic.

Indata ce usile s-au inchis in urma ei, pasarile au tabarat de peste tot, cu ciocuri si gheare. "A fost un instinct de turma", gainile atacand vulpea mai ales in zona gatului, explica Pascal Daniel, reprezentant al Le Gros Chene.

Sau poate in pasari s-a trezit stramosul adormit, Tyrannosaurus rex, arata, mai in gluma, mai in serios, Live Science.

A doua zi a fost gasit si trupul fara viata al vulpii ghinioniste.

Gainile sunt departe de a fi niste pasari docile, spun cei care le cresc. Printre ele se afla unele care ar face orice ca sa urce in ierarhie. Ciupesc, lovesc, intimideaza, nu se dau in laturi de la nimic pentru a ajunge in varf. Prin urmare, cele mai agresive conduc si acestea dau tonul intregului grup, ceea ce, probabil, s-a intamplat si acum.

Intr-adevar, cele aflate sus in ierarhie au parte de hrana cea mai buna, apa, insa, in schimb, trebuie sa asigure securitatea grupului in caz de pericol.

De altfel, un studiu din 2016 a aratat ca exista portiuni din genomul gainii asociate cu comportamentul agresiv.

In mod normal, insa, astfel de lupte nu se termina asa. O vulpe matura care a intrat in ferma cu cativa ani in urma a facut ea prapad printre gaini, a mai spus Daniel.

Sursa: ziare.com