Război în Justiție. Șefa CSM anunță Inspecția Judiciară la ÎCCJ. Replică dură a Cristinei Tarcea

Președinta Înaltei Curți, Cristina Tarcea, o acuză pe Lia Savonea, președintea CSM, că a trimis Inspecția Judiciară în control pentru că vrea să scape de votul său în plenul CSM.

Președinta CSM, Lia Savonea, vrea sa trimita Inspecția Judiciară în control la Înalta Curte, după decizia CCR pe completurile de trei judecători.

Șefa Înaltei Curți a venit cu o replică dură la adresa lui Savonea.

"Doamna Savonea are încredere în opiniile juridice ale domnilor Stan și Deliorga. Eu am incredere in experienta in drept a domnilor Morar și Pivniceru. Doamna Savonea tânjește de mult la revocarea conducerii ICCJ pentru a numi în loc persoane mai puțin predispuse la independență față de dânsa. Cat despre Inspecția Judiciară, tocmai CSM a constatat recent o acțiune disciplinară lovită de nulitate absoluta fata de mine, adică abuzivă. Realitatea este ca pana in septembrie am drept de vot în CSM, vot pe care nu-l poate controla și de care vrea sa scape.", a declarat Tarcea pentru Realitatea TV.

Președinta CSM, judecătoarea Lia Savonea, a declarat vineri că decizia CCR în cazul constituirii completelor de 3 judecători de la Înalte Curte de Casație și Justiție este foarte importantă și se impune un control la nivelul celei mai înalte instanțe din România, cel mai probabul prin intermediul Inspecției Judiciare.

CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, aşa cum a fost în cazul dosarului lui Liviu Dragnea. Sesizarea privind astfel de completuri a fost depusă de Florin Iordache.

În urma acestei decizii, cauzele care nu au decizii definitive ar urma să fie rejudecate de completuri specializate pe corupție.

Decizia de miercuri n-ar trebui să aibă niciun efect în dosarul în dosarul angajărilor fictive, în care Liviu Dragnea a ajuns la închisoare, pentru că decizia definitivă în cazul său a fost dată de un complet de 5 judecători.

În schimb, ar putea beneficia de această decizie a CCR Darius Vâlcov, Andreea Cozma şi Radu Mazăre, acesta din urmă condamnat definitiv de un compet de trei judecători de la Înalta Curte.