Rareş Bogdan

Rareş Bogdan vede ca pe o victorie a Justiţei succesul înregistrat de Laura Codruţa Kovesi în Parlamentul European.

Laura Codruța Kovesi a revenit în țară de la Bruxelles, acolo unde a ieșit câştigătoare la votul din Comisia LIBE pentru postul de procuror-şef european. Kovesi a transmis că votul primit nu a fost doar pentru ea, ci pentru întreg sistemul de justiție din România și pentru lupta împotriva corupției.

"Vă simțiți oarecum răzbunați? Așa mă simt și eu. Este o solidaritate europeană a oamenilor de bun-simţ. Suntem câțiva jurnalisti care au riscat totul, loc de muncă, libertate, dar a meritat. De ce libertate? Păi așa cum s-a fabricat un dosar împotriva Laurei Kovesi, așa putem fi și noi, oricând, cercetați penal de secția stalinistă a lui Tudorel Toader. Mesajele pe care ni le-ați transmis aseară arată că nu am greşit. V-am spus, adevărul îşi găsește în cele din urmă calea. V-am spus, aveți încredere. Pe ce mă bazam? Spuneți-mi că sunt naiv, dar așa am citit eu, copil fiind: balaurii sunt învinși, în cele din urmă. Îmi amintesc lecturile, aţi citit basmele: balaurii sunt învinşi. Balaurul "roşu" va fi răpus: hoţii la puşcărie.

Am spus când Laura Kovesi ne-a relatat că a fost citată de secția stalinistă a lui Tudorel Toader, suspectă într-un dosar penal pus cu mâna, că prin atacarea fostei sefe a DNA, PSD riscă să cadă la 15%. Azi au continuat atacul, dar românca noastră i-a bătut. S-a înscris singură în cursă, a știut că va fi dinamitată, a luptat ca o leoaică să-și apere șansa. Este o victorie de etapă, dar devastatoare. Manevrele pe care le-a incercat PSD pentru a se asigura că Laura Kovesi iese umilită sunt despinse parcă din filmele lui Coppola despre mafioții din Bronx", a spus Rareş Bogdan, care apoi a continuat:

"Au apelat la bulgari si slovaci, dar PNL a fost mai abil. Un eurodeputat din opozitia românească a realizat că sunt in stare de orice si a inceput să investigheze. A aflat, astfel, ce s-a pus la cale: că socialiștii din 2 sau chiar 3 țări să facă un pas înapoi pentru a ceda locul socialiştilor români. PNL a contracarat, veți afla in seara asta cum. Astfel, 5 voturi ale liberalilor au înclinat balanța și au ajutat România să recapete prestigiul pulverizat de Dragnea. Dar circul PSD-ALDE a continuat. Vă rog, închideți ochii și îndrăzniți să credeți că Maria Grapini nu a vrut să fraudeze votul dat astăzi Laurei Kovesi. Ați reușit? Nici eu. Dacă ea ar fi fost trimisă în parlamentul european de un schit, reușeam. Dar pe cine reprezintă ea acolo? Da, îi fac proces de intenție. Cu ce se ocupă stăpânii ei de mai bine de 2 ani? Doamna Grapini nu s-a dezis de tentativele de a pune justitia sub control politic. Nici de gazarea românilor, pe 10 august. Dimpotrivă, i-a jignit cumplit pe cei din Diaspora și nu doar pe ei. Ce posta Grapini pe Facebook înainte de miting? Că taxa de prost se plătește la sediul USR, iar fără certificat de prost nu se poate participa la miting. Aceasta este mentalitatea bolșevicilor: cine nu e cu noi, e împotriva noastră".