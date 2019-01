Rareş Bogdan, întâmplare ciudată pe 10 august cu câţiva tipi dubioşi, care purtau tricouri #Rezist

Rareş Bogdan a participat la ediţia specială de miercuri seară, în care moderatorii de la Realitatea TV, împreună cu acţionarul Cozmin Guşă, au realizat un remember al mitingului Diasporei, din data de 10 august 2018.

Reamintim, postul Realitatea TV a fost sancţionat de CNA cu întreruperea emisiei în data de 17 ianuarie, vreme de 10 minute (19.00-19.10), pentru că a relatat evenimentele din Piaţa Victoriei, din noaptea manifestaţiei românilor veniţi din străinătate.

Rareş Bogdan a povestit o întâmplare ciudată din seara zilei de 10 august 2018, când a observat mai mulţi tipi dubioşi, care purtau tricouri Rezist. Mai întâi, realizatorul "Jocuri de Putere" a relatat ce s-a întâmplat la şedinţa de marţi a CNA-ului.

"Ne-au acuzat că am incitat, am avut o discuţie de 3 ore. Plăcerea dimineţilor mele este să merg la CNA... E foarte simplu de ce am fost suspendaţi la ora 19.00, e începutul prime-time. Ar fi senzaţional să poţi să negociezi la CNA. Dar acolo nu negociezi. Eşti în faţa a 9 membri, cu care teoretic porţi un dialog civilizat. Nu cu toţi. Încerci să exlici de ce ai relatat evenimentele din 10 august. Ei spun simplu: Dacă nu existaţi voi, lucrurile nu erau aşa. Parcă era studioul altei televiziuni. Nu toţi, unii dintre ei. I-am întrebat: vă gândiţi cum ar fi arătat adevărul despre 10 august dacă nu exista Realitatea TV, unele site-uri şi alte televiziune mai mică? Un membru CNA mi-a răspuns: Era mult mai linişte", a spus Rareş Bogdan, care apoi a vorbit şi despre episodul bizar.

"În luna iulie, am făcut 3 drumuri, m-am întâlnit cu reprezentanţi ai Diasporei. La Londra, la Roma şi la Paris. M-am întâlnit cu reprezentanţi ai Diasporei. Eu am privit cu neîncredere un miting pe data de 10 august, că e o dată de concedii. Le-am spus, domle e o dată în care greu motivezi. Apoi, lumea a început să vină şi s-a creat un val. Noi vorbeam de minim 20.000 de oameni, dar speram la 50.000, la 100.000. Numărul a crescut incredibil. Niciodată Jandarmeria nu a vorbit despre provocatori până la 10 august, niciodată Dragnea m-a ieşit pe TV. Apoi, au început să agite ideea de lovitură de stat. Era ciudat, era o perioadă de concedii. Cum să vorbeşti de lovitură de stat? Era o campanie de pregătire a acelei zile.

În ziua respectivă, la 15.30, am plecat spre Ateneul Român, unde m-am întâlnit cu colegi cu care urma să plecăm în Piaţa Victoriei. Când am plecat, pe bulevardul 1 Mai, în fata sediului unui minister, erau câţiva tipi cu tricouri pe scria Rezist, la nişte personaje care nu erau oameni din multinaţionale. Erau nişte gorile, burtoşi, cvare beau bere la pet pe capota maşinilor. Am deschis geamul fericit şi fac semnul victoriei. S-au uitat la mine ca la un extraterestru. Nu există cineva din mişcarea Rezist care să nu mă cunoască. Parcăm în faţă la Ateneu, ereu Oana Stănciulescu, Cristi Diaconescu, de unde am dat un mesaj de linişte. Le-am povestit ce mi s-a întâmplat... Îmi pare rău că nu le-am făcut poze celor cu tricouri. Dacă aveam poze, era o dovadă", a spus Rareş Bogdan.