Rareş Bogdan, mesaj exploziv: CINE este milionarul care a "dispărut" din dosarul lui Mazăre

Rares Bogdan

Jurnalistul Rareş Bogdan remarcă mai multe lucruri revoltătoare legate de dosarul milionarilor lui Radu Mazăre care au furat plajele din Mamaia.

Rareş Bogdan spune că, deşi vinovaţii din dosar au primit împreună 120 de ani de închisoare, azi s-ar fi prescris 75% dintre infractiunile din dosarul tergiversat timp de 11 ani!

Milionari din Grupul de la Monaco au fost condamnati, însă cine este milionarul care a "disparut" din acest DOSAR?

Şocant este că STATUL român nu a dorit sa recupereze prejudiciul, deşi 80 de plaje au fost furate de milionarii lui Mazare.

"11 ani pentru o DREPTATE asteptata. 3 milionari la puscarie in dosarul plajelor furate la Mamaia. Bomba: statul nu a dorit sa recupereze prejudiciul! 80 de plaje au fost furate de milionarii lui Mazare. Dosarul milionarilor de la DNA a durat 11 ani.

80 de terenuri de pe plaja din Mamaia, furate!

120 de ani de puscarie au primit vinovatii din acest caz. Azi s-ar fi prescris 75% dintre infractiunile din Dosar! Prejudiciu urias intr-un dosar tergiversat. Sotul sefei tribunalului bucuresti condamnat. Au fost 32 de condamnari pentru cele 80 de terenuri furate.

Milionari din Grupul de la Monaco, condamnati . EXCLUSIV: Cine este milionarul care a "disparut" din acest DOSAR.

Milionari, notari, functionari publici si baroni locali implicati in "Dosarul plajelor furate la Mamaia".

Intrebarea Noptii:

In cat timp vor fi transformati in "victime inocente" ale unei "justitii ticaloase" si condamnatii definitiv din acest caz?

1-in cateva saptamani

2-in cateva luni

3-peste 1 an

4-e deja operatiune in plina desfasurare", întreabă Rareş Bogdan vine cu noi dezvăluiri duminică seara de la ora 21.00 o nouă emisiune "Jocuri de Putere".