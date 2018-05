Rareş Bogdan: "Începe lunga noapte siberiană". Care sunt cele 3 posibilităţi ale lui Iohannis

Rareş Bogdan

Curtea Constituțională a admis miercuri sesizarea lui Tudorel Toader privind existența unui conflict instituțional între Guvern și Președinție pe tema revocării șefei DNA. Guvernul a sesizat Curtea Constituţonală după ce preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi de la şefia DNA.

Rareş Bogdan, invitat în Jurnal, la ora 18.00, a evidenţiat că România s-a întors în timp odată cu decizia CCR. "România se întoarce cu 15 ani în urmă. Preşedintele este obligat să-şi ţină ţara în Europa. În ţara asta, timp de 28 de ani s-a furat", sună concluzia jurnalistului Realitatea TV.

"Cine nu are bătrâni să-şi cumpere. Am avut şansa să am 2 bunici care au intrat în coliziune cu bolşevicii în anii '50. E foarte simplu să analizez azi. În România începe lunga noapte siberiană. Nu înseamnă că ei au câştigat. Înseamnă că cineva din dezinteres a dat şansa unor lepre să încalce România, iar acum va fi extrem de greu să-i opreşti. Dacă vin unii să scuipe, iar tu nu reacţionezi, apoi vin şi-ţi aduc o curvă de pe centură, îţi golesc frigiderul, îţi vor alunga copiii, apoi îţi iau nevasta şi te alungă din casă. Cazul Panait - politicul devine stăpân peste Justiţie. Este anulat complet tratatul de aderare. Ne situăm în afara tratatului de aderare. Putem avea repercusiuni majore. Era o legea din '92 în care politicul putea lua un caz al unui procuror", a spus realizatorul "Jocuri de putere".

Rareş Bogdan a explicat, apoi, pe larg, care sunt cele 3 posibilităţi pe care le are preşedintele Klaus Iohannis în momentul de faţă.

"Preşedintele are 3 posibilităţi: 1. să accepte decizia Curţii şi s-o demită pe Kovesi. 2. Poate să facă un joc care nu e specific unui preşedinte echilibrat, adică să aplice decizia Curţii pe 24 mai 2019, când expiră mandatul lui Kovesi. 3. Unica soluţie care-l reabilitează pe Preşedinte în ochii celor care nu înţeleg numirea doamnei Dăncilă: declanşare de referendum pe Justiţie, cu întrebarea "Doriţi ca ministrul Justiţiei să aibă putere totală în numirea şi revocarea procurorului-şef?". El are în spate votul oamenilor.

Ţara asta are nevoie de un lider care trebui să dea cu pumnul în masă, să fie mai activ. Cu leprele trebuie să te porţi în consecinţă. Au făcut negocieri în toaletă. CCR-ul e numire politică. Preşedintele are o singură şansă: să declanşeze referendum pentru Justiţie. Iohannis are obligaţia să-şi ţină ţara în interiorul UE. Cred în el, e bine intenţionat. Numai că acestui preşedinte îi este frică să nu fie comparat cu Băsescu", a afirmat Rareş Bogdan.

Octavian Hoandră, realizator Realitatea Românească, a intervenit telefonic în emisiune, unde a susţinut că preşedintele Iohannis trebuie să aibă o soluţie la această situaţie.

"Decizia CCR era previzibilă. Nu am încredere în CCR. Este o mizerie ce s-a întâmplat. Funcţia preşedintelui a fost golită de conţinut. Cred că Iohannis are o soluţie, chestia asta nu poate rămâne aşa. CCR este formată din foşti politicieni. Ei urăsc DNA-ul, nu există unul care să nu-l urască. Iohannis are un examen greu, lumea aşteaptă de la el o soluţie. Iohannis trebuie s-o aibă. Să avem încredere în preşedintelui României, are cea mai mare credibilitate. Iohannis a crezut că menţine România în stabilitate, de asta a numit-o pe Dăncilă", a afirmat Hoandră.