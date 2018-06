Rareş Bogdan anunţă APOCALIPSA în societatea românească. Anunţul care-i pune pe toţi pe jar

Rares Bogdan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman în legătură cu angajarea în această instituţie a două persoane care de fapt lucrau pentru organizaţia PSD. Decizia nu este definitivă.

Pentru liderul PSD, pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, pentru instigare la abuz în serviciu, a fost contopită cu pedeapsa de 2 ani cu suspendare primită în dosarul "Referendumul".

Rareş Bogdan anunţă că PSD-iştii au declanşat operaţiunea "sinucidere în grup sau salvare colectivă".

"PSD si Alde isi vor radicaliza la maxim mesajul si actiunile. Grupul Infractional Organizat al carui exponent este Liviu Dragnea este hotarat sa arunce Romania in aer in incercarea de a se salva. Au hotarat: sinucidere in grup sau salvare colectiva. Urmeaza: OUG pentru modificarea Codului Penal, schimbarea Legilor Sigurantei Nationale, blocarea Diasporei in trimiterea de bani acasa si mizerii facute fratilor la intrarea in tara, asalt total asupra presei libere (de trei ori mi-a fost rostit numele in sedinta Cex), amenintari si chiar suspendarea Presedintelui plus actiuni in forta impotriva manifestantilor din pietele Romaniei, nu atat cu Jandarmeria, cat mai ales cu mardeiasi tipici FSN/PDSR/PSD. Romania intra in 30 de zile de foc si groaza in care va fi care pe care. Fara prizonieri. Urate vremuri traim. #luptam #continuam #rezistam #castigam", a postat realizatorul "Jocuri de putere" pe Facebook.