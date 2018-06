Rareș Bogdan, anunț șoc: ”Copilul și soția mea au fost atacați”

Rares Bogdan

Rareș Bogdan anunță pe Facebook că soția și copilul său au fost atacați în București de un necunoscut.

Rareș Bogdan anunță pe pagina sa de Facebook că soția și copilul său au fost victimele unui atac în Pipera. Din primele informații, se pare că cei doi sunt bine.

”Incercare de intimidare? Jaf? Rapire? Nu stiu sa va raspund acum. Absolut socant. Se intampla in capitala Romaniei. Bucuresti, Pipera, str. Iancu Nicolae,15.08, miercuri 27 iunie 2018”, scrie Rareș Bogdan pe Facebook.

”Copilul si Sotia mea au fost atacati in momentul in care urcau in masina in urma cu cateva momente. Fiul meu, Mihai a fost luat de Mama lui la 15.00 de la una dintre scolile din zona si masina a fost parcata pe o straduta laterala din zona Iancu Nicolae. Cel care a atacat purta o sapca cu cozoroc pe cap, mai mic de inaltime dar indesat, atletic, cu mustata si a coborat dintr-o masina cu numere de Spania la volanul careia se afla un alt individ. Voi reveni cu amanunte. Acesta a incercat sa urce in masina pe usa din dreapta fata si a fost lovit puternic in fata de catre sotia mea care a urlat puternic si a actionat din instinct. Inca nu apucase sa isi puna centura de siguranta. Mihai s-a speriat ingrozitor si plange de atunci”, a mai scris Rareș Bogdan.

Realizatorul Realitatea TV a precizat că nu se află în Capitală în acest moment, dar că pleacă de urgență în aceste momente spre familia sa.

”Eu sunt in acest moment la Constanta si plec de urgenta spre Bucuresti”, spune Rareș Bogdan.

Sute de comentatori l-au încurajat pe Rareș Bogdan după relatarea cazului.

”DOAMNE, ce NENOROCIȚI ! CALM ȘI CURAJ BOGDANE ! Sper sa nu fie prea traumatizat pustiul și sa-i treacă repede sperietura. Bravo doamna pt prezenta de spirit ! CURAJ!”, a scris un comentator la postarea lui Rareș Bogdan.