Rapid Viena - FCSB LIVE Europa League 0-0. Surprize mari în echipa lui Dică

Rapid Viena - FCSB LIVE Europa League, 21.30, este marele meci al roş-albaştrilor din play-off-ul Europa League. FCSB s-a calificat în playoff-ul Europa League după ce a trebuit să treacă de două tururi preliminare în Europa League. Dică vine cu surprize în echipa de start: Mihai Roman şi Alexandru Stan, titulari, ei venind la echipă în urmă cu o săptămână.

Min. 1 - a început meciul

Rapid Viena - FCSB LIVE Europa League, 21.30. Iată echipele de start:

Rapid Viena: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barac, Bolingori - Schwab, Ljubicic - Murg, Knasmullner, Berisha - Alar

Rezerve: Knoflach, Muldur, Malicsek, Auer, Kostic, Guillemenot, A. Ivan

FCSB: Bălgrădean - R. Benzar, Planic, Bălașa, Al. Stan - Pintilii, Ov. Popescu - M. Roman I, Moruțan, Teixeira - Gnohere

Rezerve: Al. Vlad, Nedelcu, Fl. Coman, Jakolis, Rusescu, Qaka, Man

Vicecampioana României a eliminat două echipe, până aici: Rudar Velenje (Slovenia) şi Hajduk Split (Croaţia).

Rapid Viena - FCSB LIVE Europa League, 21.30. Înainte de partida de astă-seară, din Austria, antrenorul Nicolae Dică s-a supărat când a fost întrebat dacă echipa va juca mai ofensiv.

Rapid Viena - FCSB LIVE Europa League, 21.30. "Mai ofensivă ce înseamnă? Suntem echipa care în 4 meciuri din cupele europene am marcat 8 goluri și am primit unul singur și în campionat am marcat 12 goluri și am primit 5 în 5 meciuri. Vi se pare că nu suntem o echipă ofensivă? Am marcat două goluri în returul cu Hajduk. Am avut noroc, dar asta e... În a doua repriză noi am marcat două goluri și să am avut și alte ocazii de a marca (n.r. - în partida retur cu Hajduk). Dacă eram puțin mai atenți la ultima pasă cred că puteam să marcăm și atunci 3-4 goluri", a declarat Nicolae Dică.