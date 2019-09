Ramona Bădescu, mamă la 50 de ani

Ramona Bădescu este mamă la 50 de ani. Ea apare în cel mai recent număru al revistei OK! magazine, unde a făcut dezvăluiri despre sarcina ei.

Şi deşi se fereşte să cine este tatăl copilului, recunoaşte că acest băieţel este rodul unei iubiri aşa cum a visat: „În aceşti doi ani de zile de când am ales să mă dedic vieţii sentimentale, am trăit pentru prima oară în viaţa mea o iubire intensă, o iubire magică, aşa cum nu am simţit niciodată până acum pentru o persoană unică, aşa cum este el, dar care nu are nicio legătură cu lumea showbiz-ului. Ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment desfăşurat la Roma, iar prima întâlnire a fost dezastruoasă, un eşec, pentru că ţin minte că era vară, el era îmbrăcat într-un costum albastru deschis, care m-a şocat, iar prezenţa şi personalitea lui puternice mi-au lăsat impresia că ar fi un om foarte sigur şi plin de el. Am vorbit atunci, nu mai mult de câteva minute, după care ne-am salutat cordial“.