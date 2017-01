Raluca Turcan, în plen, înainte de vot: Asta e tot ce poate PSD, la 10 ani de la aderarea la UE?

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat că liberalii nu vor vota Guvernul Grindeanu şi a precizat, retoric: "“La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, aceasta este tot ce poate PSD?”

“La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, aceasta este tot ce poate PSD?”, a spus Turcan, adaugand ca "lista cabinetului arata incapacitatea cronica a PSD de a guverna in mod european”. “PSD nu poate intelege ca aspiratiile cetatenilior sunt cu totul altele in acest moment al istoriei”, a continuat liderul liberal. “PNL nu va vota acest guvern despre care crede ca are o viata scurta”, a spus Turcan.