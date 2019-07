Raluca Moianu, spaimă groaznică în Grecia. Imaginea terifiantă postată

Raluca Moianu

Raluca Moianu se află în vacanță în Grecia, acolo unde furtunile violente au făcut deja și victime. Cel puțin doi români au murit!

Raluca Moianu a postat pe pagina sa de socializare o imagine și un mesaj legat de vacanța de coșmar.

"Eu am facut aceasta poza. Furtuna ne-a prins pe autostrada, in Sithonia. Nu am vazut in viata mea asa ceva si sper sa nu mai am vreodata parte. Drumurile au fost blocate de copaci cazuti si interventiile pompierilor au durat multe ore. Promit ca data viitoare cand plec sa ma uit cu atentie la avertizarile meteo. Acum e senin si sper sa ramana asa.", a scris cunoscuta jurnalistă.