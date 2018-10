Răchită face declarații bombă după demiterea lui Leo Grozavu de la Petrolul

Contractul lui Leo Grozavu a fost reziliat unilateral astăzi. Valeriu Răchită, fost manager general la Petrolul a comentat pentru realitateasportiva.net situația de la clubul ploieștean și a anunțat că a fost contactat de suporteri, care i-au cerut să revină la echipă.

Răchită a catalogat decizia conducerii Petrolului drept una corectă.

„Este o decizie corectă, un antrenor care nu are rezultatele așteptate trebuie să plece. Ca să fac o glumă, așa am procedat și eu și m-am dat singur afară. Am făcut un pas înapoi. Îmi îndeplinisem planul managerial, dar când rezultatele echipei au fost mai slabe, am făcut o schimbare. L-am adus pe Gigi Mulțescu”, a declarat Vivi Răchită.

