Putin s-a dezlănţuit împotriva lui Skripal: Un trădător şi un gunoi

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, sustine ca fostul spion rus Serghei Skripal, care a fost otravit in Salisbury in 4 martie, si-a tradat tara si este "pur si simplu un gunoi".

"Vad ca unii dintre colegii dumneavoastra (jurnalisti - n.red.) avanseaza teoria ca domnul Skripal aproape era un activist pentru drepturile omului", a raspuns Putin unui ziarist in cadrul unui eveniment desfasurat la Moscova.



"Era pur si simplu un spion. Un tradator de patria-mama. Exista un asemenea concept - un tradator de patria-mama. El a fost unul dintre acestia", a acuzat liderul rus, citat de The Guardian.



Presedintele a subliniat ca Skripal este "pur si simplu un gunoi, asta e tot".



Amintim ca fostul spion rus Skripal si fiica sa Iulia au fost gasiti, in martie, inconstienti pe o banca din orasul englez Salisbury. Marea Britanie sustine ca cei doi au fost otraviti cu un agent neurotoxic de catre agenti rusi, scrie ziare.com.