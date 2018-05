Putin prevede o criză economică aşa cum nu s-a mai văzut până acum. De unde porneşte totul

Dupa ce SUA au amenintat in repetate randuri Rusia cu impunerea de noi sanctiuni economice, Vladimir Putin spune ca acest protectionism ar trebui descurajat, in conditiile in care ar putea sta la baza declansarii unei noi crize economice severe.

Vladimir Putin a facut aceste declaratii vineri, cu ocazia Forumului Economic International de la St. Petersburg. Mai exact, presedintele rus a spus, potrivit RT.com, ca: "Sistemului de cooperare multilateral - a carui constructie a durat atatia ani - nu ii mai este permis sa evolueze. Dimpotriva, este distrus intr-o maniera brutala. De fapt, a incalca regulile a devenit noua regula, in acest context. Capacitatea statelor de a impune sanctiuni economice, in mod arbitrar si fara a se supune niciunui control, da nastere tentatiei de a folosi acest instrument represiv din nou si din nou, fara discernamant, indiferent de intelegerile care se incalca in acest fel. Lipsa de consideratie pentru norme si pierderea increderii, laolalta, ar putea produce o criza a sistemului cum lumea n-a mai vazut pana acum".



Putin sustine definirea comertului liber si stabilirea unor reguli clare pe baza carora sa functioneze comertul international, care sa permita inclusiv atenuarea haosului cauzat de evolutia rapida a tehnologiei.



"Nu avem nevoie de razboaie comerciale si nici macar de armistitii comerciale. Avem nevoie de un tratat de pace care sa aiba sens", a adaugat Putin.



Discursul presedintelui rus vine in contextul in care SUA au amenintat Moscova cu impunerea de noi sanctiuni economice, relateaza ziare.com. Aceeasi atitudine a avut-o administratia Trump si fata de mai multe state europene, fata de China, fata de Canada, dar si fata de Mexic, tari pe care le-a acuzat, in diverse situatii, ca se bucura de privilegii nemeritate in relatiile comerciale cu SUA.