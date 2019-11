"PSD-iștii nu credeau. Dar șoc". Ministrul de Finanțe, anunț despre tezaurul României de la ruși

Tezaurul de la Moscova, negocieri reluate

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a anunțat sâmbătă seara reluarea activității Comisiei comune romano-ruse pentru negocierea repatrierea tezaurului.

Florin Cîțu spune că a promis încă de la audierea în comisiile reunite să se implice în repatrierea tezaurului de la Moscova.

"PSD nu a vrut! O facem noi!

Trei ani de zile Dragnea, Dancila, Teodorovici si restul PSD-istilor au lucrat in interesul Rusiei si impotriva romanilor.

De trei ani de zile au SUSPENDAT activitatea Comisiei comune romano-ruse

Am promis, la audierea mea in comisiile reunite, sa ma implic in repatrierea tezaurului de la Moscova.

Ieri, impreuna cu Prim-Ministrul Ludovic Orban, am cerut sustinerea Guvernatorul BNR in acest demers si am primit-o.

Astazi, MAE a comunicat RELUAREA activitatii Comisiei comune romano-ruse.

PSD-istii nu credeau. Dar SOC. Uite ca facem noi ce nu ati vrut sa faceti voi in ultimii trei ani", a scris Florin Cîțu.