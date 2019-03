Proteste violente la Paris: magazine incendiate, 11 răniţi. Peste 120 de persoane reţinute

Un nou protest al miscarii "Vestele galbene" a avut loc la Paris, sambata, manifestarea fiind marcata de confruntari violente intre protestatari si fortele de ordine. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce manifestantii au dat foc unui imobil din centrul orasului.

Primaria Parisului activeaza celula de criza pentru gestionarea protestelor violente. Mai mult de 120 de oameni au fost retinuti in capitala Frantei, in urma actelor de violenta.



Cel putin 11 persoane au fost ranite in incendiul provocat la o banca situata la parterul unui bloc din zona Franklin Roosevelt, in apropiere de Bulevardul Champs-Elysees, informeaza ziare.com, citand Le Monde. Cladirea a fost evacuata.







De asemenea, mai multe magazine, vehicule si chioscuri de ziare de pe Bulevardul Champs-Elysees au fost incendiate si vandalizate. Celebrul restaurant Le Fouquet din centrul Parisului a cazut si el victima furiei protestatarilor. Jandarmii au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene impotriva grupurilor violente.



Conform ministrului francez de Interne, Christophe Castaner, intre 7.000 si 8.000 de oameni protestau in capitala Frantei, sambata dimineata, printre care si 1.500 de persoane "ultra-violente".