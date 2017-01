Protest la Teleorman: Aproximativ 30 de oameni în centrul municipiului Alexandria

Aproximativ 30 de persoane protestează în municipiul Alexandria, în fața Casei de Cultură, față de adoptarea de către Guvern a unor acte normative în domeniul Justiției.

Oamenii își manifestă nemulțumirea referitor la adoptarea proiectului de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate, precum și a unei ordonanțe de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală.

Ei au venit cu pancarte pe care au scris mesaje împotriva Guvernului.

"Inițial, am vrut să plecăm la București, dar am aflat că sunt și alexăndreni care vor să iasă și am ales împreună cu prietenii să rămânem aici. După publicarea în Monitorul Oficial, nu se mai poate face nimic. Decât manifestații și oamenii să își manifeste nemulțumirea că altceva nu poți face. Sper să se ajungă la un rezultat", a declarat, pentru AGERPRES, unul dintre protestatari.