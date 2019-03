Protest împotriva OUG 7 organizat de Tudor Chirilă și actorii de la Teatrul de Comedie

Actorii ies din nou în stradă. După ce angajații și colaboratorii Teatrului Național București au protestat împotriva modificării legilor justiției, acum li se alătură și cei de la Teatrul de Comedie din Capitală. Protestul, intitulat ,,Actorii nu iubesc infractorii”, este programat să dureze 45 de minute.

Actorii de la Teatrul de Comedie din București au ieșit în stradă să protesteze împotriva Ordonanței 7. Tudor Chirilă, liderul actorilor la proteste, spune că oamenii simpli nu mai fac diferența între spitale pline d bacterii, trenuri care fac 18 ore până la destinație sau sistemul precar de educație.

"NU justitia e singura problemă, țara nu se guvernează, din păcate, se degradeaza. Alegem sa tacem sau sa luptam cu armele astea mici pe care le avem. E important sa se stie ca nu suntem pacalibili. Suntem solidari cu magistratii si sectia de investigare si OUG 7 ar trebui să cadă.

Au inceput cu OUG 13 si au tinut-o numai in ordonanțe ca e disperare si grabă, am spus ca in fata teatrului nostru suntem cetateni inainte de a fi actori.

Problma e cu cu oul și găina! Ce-i la inceput? Corupția sau incompetența? E un cerc vicios. Incompetența e atat de mare incat curuptia nu mai face fata. Atata vreme cat nu vom avea meritocratie, n-o sa se schimbe nimic.

Am de gand sa ma alatur oricaror alte manifestatii, sa ies in strada ca si pana acum, sunt imun la număr. E adevărat,e frumos să fie multa lume, dar e ok sa te duci si singur. Respect grupul acela care merge seara de seara.

De presiuni n am simtit, nu simt. Sunt o voce cunoscuta, sunt considrat dificil, nu stiu cu ce incepe marginalizarea n-am simtit o presiune reala. Inca putem sa ne exprimam", și-a încheiat Tudor Chirilă intervenția la Realitatea TV.