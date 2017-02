Proiect de lege: creşte numărul membrilor Comisiei de control parlamentar SIE

Aleşii vor un control mai puternic asupra servciilor .Parlamentari de la toate partidele politice au semnat un proiect de lege care prevede cresterea numarului de parlamentari care fac parte din comisia de control al activitatii Serviciului de Informatii Externe, de la cinci la sapte, anunţă Hotnews.ro.

Proiectul legislativ a fost depus la Camera Deputatilor pe 20 februarie si este semnat de cate un deputat de la fiecare partid parlamentar: PSD - Ciolacu Ion-Marcel, PNL: Nicolăescu Gheorghe-Eugende, USR - Barna Ilie Dan, UDMR - Korodi Attila, ALDE - Avram Constantin, PMP - Tomac Eugen.

Astfel, din comisie ar urma sa faca parte patru deputati si trei senatori, fata de trei respectiv doi cati sunt acum. In expunerea de motive se arata ca, avand in vedere ca din comisia de control al activitatii SRI fac aprte noua parlamentari, se impune marirea numarului acestora si in cazul SIE, intrucat cele doua servicii au activitate similara.

Un numar mai mare de parlamentari "va asigura o mai buna gestionare a procesului de control parlamentar asupra activitatii acestui serviciu". Camera decizionala in acest caz este Senatul, iar initiatorii au cerut dezbaterea in procedura de urgenta.