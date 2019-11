Vremea a luat-o razna! Prognoza meteo pentru toată țara

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Află cum va fi vremea în următoarele zile la nivelul întregii țări și în București!

Prognoza meteo. Joi, până la ora 18:00, toată România se află sub atenționare meteo de ploi.

Informare meteorologică

Fenomene și zone vizate: ploi în general moderate cantitativ în sud-vestul țării

Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 08 – 14 noiembrie, ora 18

Prognoza meteo. Până în seara de joi, 14 noiembrie în Munții Banatului, în vestul Carpaților Meridionali și în zona deluroasă a Olteniei va ploua și se vor cumula cantități de apă de 25...30 l/mp și izolat peste 40­­ l/mp.

Prognoza specială pentru București

Interval de valabilitate:: 14 noiembrie, ora 08 - 14 noiembrie, ora 18

Prognoza meteo. Cerul va fi noros, temporar va ploua slab, mai ales în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla moderat, cu cel mult 25…30 km/h. Deși în scădere față de zilele anterioare, valorile termice se vor situa în continuare peste cele normale ale datei, cu o maximă în jurul a 17 grade.

Prognoza meteo pentru joi și vineri

Prognoza meteo. Joi, deși valorile termice vor fi în scădere în toată țara, vremea se va menține caldă pentru această perioadă din an, cu temperaturi maxime între 12 grade la Suceava și 20 de grade izolat în zona de câmpie din vest si sud. Va ploua pe arii extinse, moderat cantitativ în sud-vest, în sud, în centru și la munte, iar în celelalte zone va ploua local si în general slab.

În București, temporar va ploua, mai ales în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla moderat, cu cel mult 25...30 km/h. Maxima zilei, 17 grade celsius.

Prognoza meteo. Vineri, vremea se va menține mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată și se va ameliora sub aspectul ploilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în prima parte a zilei în nordul și nord-estul țării, precum și la munte, unde pe spații mici trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12-13 grade in depresiuni si in nordul Moldovei și 20 de grade la Călăraşi şi Tulcea. În zonele joase de relief, mai ales din sud și est, pe arii restrânse va fi ceață.

În Bucureşti, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. 11-12 grade dimineaţa și 18-19 grade la amiază.