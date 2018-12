Profeția neagră a unui economist pentru 2019

”In 2019 Dragnea extinde pe lacomie la persoane fizice!

Domnule Tariceanu si cu aceasta taxa sunteti de acord? Spuneti public.

Nu mai este niciun secret. Bugetul este praf. Banii din taxarea bancilor, jocurilor de noroc, energie, CAS la veniturile altele decat salariile, contracte part-time, supraaciza, TVA defalcat nu ajung.

La ordinul lui Valcov, CNSP a inceput sa calculeze banii care ar ajunge la buget din aplicarea acestei taxe. Exact acum cand romanii sunt ocupati cu sarbatorile de iarna.

Se lucreaza la doua variante.

Prima, propusa de Teodorovici, taxeaza suplimentar salariile mai mari decat salariul unui ministru. Dar veniturile la buget sunt mici in aceasta varianta .

A doua, propusa de Valcov, taxeaza suplimentar veniturile-averea. ANAF face o evaluare la pretul pietei a bunurilor detinute de o familie si supra-taxeaza veniturile peste un anumit prag. Sa fie mai clar, taxeaza activele dar si productia personala in cazul in care aveti livezi, stupi etc.

Tinta veniturilor la buget din aceata taxa este de 4.6 miliarde lei in 2019.”, arată Florin Cîțu, pe pagina personală de Facebook.