Procurorul Mircea Negulescu, în instanță: "Am fugit de acasă! Am primit mesaje de ameninţare"

Procurorul Mircea Negulescu a declarat luni, la Înalta Curte de Casație și Justiție, că "a fugit de acasă" împreună cu familia, fiind bulversat de presiunea mediatică ce se exercită asupra lui, susținând că a primit mesaje de amenințare de la ziariști.

"Aș avea multe de spus referitor la ce s-a întâmplat cu mine de un an de zile, de când sunt mediatizat doar pe anumite posturi, iar eu știu motivele acestei mediatizări. Persoane cercetate penal, direct sau prin interpuși, au acces la aceste posturi de televiziune și le controlează. Eu nu sunt urmărit penal, cercetat, reținut sau arestat. Ceea ce s-a întâmplat cu mine nu doresc niciunui magistrat. Mi-am luat soția și am plecat din Ploiești. Am plecat din casă și acolo am lăsat și două pisici, de care are cineva grijă. Sunt bulversat de ceea ce mi s-a întâmplat. Au stat carele de transmisie în fața blocului, îi întrebau pe vecini despre mine. Copilul meu nu are nicio vină că îl cheamă Negulescu. Am fugit de acasă, nu mai suport. Acum mă duc la Ploiești doar seara, să nu fiu văzut. Este o presiune media pe mine, cum nu îi doresc niciunui magistrat. Vă rog să mă scuzați că sunt foarte emoționat. Stau și încasez de la presă. Mi-am închis telefonul, pentru că am primit mesaje de amenințare de la ziariști: hai să ne întâlnim, să vorbim", a spus Negulescu, în sala de judecată, scrie Agerpres.

Declarația a fost făcută în timpul procesului în care Mircea Negulescu solicită instanței supreme să anuleze decizia luată de CSM prin care a fost suspendat din funcția de procuror.

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu, la 15 februarie, ca urmare a apariției în mass-media a unor înregistrări audio al căror conținut este atribuit procurorului Mircea Negulescu.

Negulescu este unul dintre procurorii care au instrumentat la DNA Ploiești dosarul Ponta — Ghiță — Blair.