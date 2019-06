Lovitură în cazul Sorinei! Procurorul General a contestat adopția fetiței din Mehedinți

Procurorul general al României intervine în cazul cazul Sorinei, fetița din Mehedinți luată cu scandal de la asistentul maternal. Bogdan Licu contestă în instanță adopția și le cere judecătorilor să nu permită familiei din SUA să scoată copila din țară.

Scandalul din jurul fetiței de 8 ani adoptate ia amploare! Procurorul General, Bogdan Licu, a transmis, luni, o ordonanţă Tribunalului Mehedinţi, prin care cere interzicerea părăsirii teritoriului țării de către fetiţa de 8 ani, din Mehedinți, şi una Curţii de Apel Craiova, prin care cere revizuirea sentinţei de încuviinţare a adopţiei internaţionale a minorei.



"Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Dimitrie Bogdan Licu, a formulat astăzi, 24 iunie 2019, o cerere de ordonanţă preşedinţială adresată Tribunalului Mehedinţi prin care a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către minora adoptată, până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Prin acţiunea formulată s-a solicitat şi obligarea părinţilor adoptatori să asigure minorei, în România, un program de consiliere psihologică pentru o perioada de 3 luni", informează Parchetul General, într-un comunicat de presă.







Totodată, printr-o acţiune separată adresată Curţii de Apel Craiova, a fost formulată o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, prin care s-a dispus încuviinţarea adopţiei internaţionale a minorei, solicitându-se "schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar în temeiul art. 512 Cod procedură civilă a fost solicitată şi suspendarea executării acestei hotărâri".



"La data de 21.06.2019, procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 din C. pen cu aplic. art. 38 din C. pen., fapte în legătură cu judecarea dosarului având ca obiect cererea de adopţie internaţională a minorei, respectiv instrumentarea dosarului penal în care procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a efectuat, la data de 21 iunie 2019, o percheziţie la domiciliul asistentului maternal", mai arată Parchetul General.