Problemele grave cu care se confruntă româncele în timpul și după sarcină

60% dintre cuplurile care fac un copil nu îşi fac analizele necesare înainte de a obţine sarcina, potrivit unui sondaj realizat de o clinică de specialitate din București. Totodată, aproape jumătate dintre viitorii părinţi spun că nu şi-au planificat să facă un copil, iar sarcina a fost o întâmplare. O treime dintre cupluri susțin că şi-au dorit sarcina, dar că nu au considerat necesar să meargă la medic înainte de concepție.

“Pentru sănătatea sarcinii și a fătului, este esențial să știm cât mai multe despre sănătatea părinților. Un consult înainte de concepţie ne ajută să vedem dacă există riscuri pentru sarcină. Sunt numeroase infecții care pot fi transmise fătului în timpul sarcinii, infecții de existenţa cărora putem afla prin control şi analize specifice. Riscurile care pot fi prevenite țin de mycoplasma, ureaplasma, citomegalovirus, rubeola, rujeola și varicela, infecții ce pot provoca malformații fătului sau care pot duce la avort spontan. În unele cazuri vedem dacă persoana este imunizată, în altele putem trata, tocmai pentru a evita anumite probleme în timpul sarcinii”, spune dr. Chadi Muheidli, medic primar obstetrică-ginecologie.

Sondajul mai arată că, deși multe dintre viitoarele mame înțeleg să adopte un stil de viață mai sănătos după ce rămân însărcinate, le este totuşi greu să facă asta. Aproximativ 10% dintre cele care erau fumătoare înainte de sarcină au continuat să fumeze și în timp ce erau însărcinate, la fel sau chiar mai mult. Alte 17% dintre mamele care au răspuns sondajului spun că au redus numărul de țigări fumate, dar nu au putut renunța complet la tutun.

În ceea ce privește alimentația, aproape jumătate dintre gravide și-au păstrat același regim alimentar ca înainte de a rămâne însărcinate. În plus, 8 din 10 au declarat că nu au făcut mişcare în timpul sarcinii, 82% dintre acestea nefiind însă practicante de sport nici înainte de sarcină. Într-un sfert dintre situaţii, viitorii tătici adoptă şi ei regimul alimentar al partenerei. În acest context, 43% dintre gravide au luat în greutate peste limita considerată normală de către medici.

“În general, se consideră normal un plus de până la 15 kilograme pe parcursul sarcinii. E greșit să considerăm că viitoarea mamă trebuie să mânânce pentru doi, întrucât organismul femeii va cere atunci când are nevoie de nutrienți suplimentari, de regulă în a doua parte a sarcinii. Prea multe kilograme în plus pot provoca serioase probleme de sănătate viitoarei mămici și mă refer aici în special la hipertensiunea în sarcină sau chiar la riscul de naștere prematură”, afirmă dr. Tarek Abdou, medic primar obstetrică-ginecologie.

De altfel, kilogramele acumulate în sarcină pot deveni o problemă și după naștere. Mai bine de o treime dintre mămici nu au reușit să revină la greutatea de dinainte de a rămâne însărcinate nici la un an după naștere, potrivit sondajului. Totuși, doar 6% dintre ele au apelat la ajutorul unui nutriționist în această perioadă.

Studiul a fost realizat în perioada octombrie – noiembrie 2018, pe un eşantion reprezentativ de peste 1.100 de femei, și are o marjă de eroare de +/- 3,7%.