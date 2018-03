Prințul Harry, mărturisire devastatoare despre mama sa, Lady Diana

Au trecut două decenii de la moartea Prințesei Diana, însă amintirea ei rămâne vie în sufletul Prințului Harry, care a făcut o mărturisire devastatoare despre mama sa.

Moștenitorul tronului britanic a mărturisit că decesul mamei sale a lăsat un gol imens în viața lui.



"Cu 11 ani în urmă, am vizitat pentru prima dată Lesotho. Am fost şocat de copiii pe care i-am întâlnit, ale căror vieţi au fost distruse de pierderea unui părinte sau, în unele cazuri, a ambilor părinţi. Nu mi-a venit să cred că atât de mulţi copii au rămas fără copilărie din cauza sărăciei extreme şi a virsului HIV. Deşi zâmbeau, era evident că aveau nevoie de atenţie, îngrijire şi, mai ales, dragoste. La vârsta de opt sau nouă ani, pentru că au fost forţaţi să preia responsabilitatea de a avea grijă de fraţii şi surorile lor, nu au mai avut timp să fie copii. Din păcate, și eu am simțit cât de îngrozitor este să-ți pierzi un părinte", a spus prinţul Harry, la deschiderea unui centru pentru copiii orfani și bolnavi de HIV din Africa, potrivit Daily Mail.