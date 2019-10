Primul iubit al Valentinei Pelinel avea 70 de ani

Valentina Pelinel

Valentina Pelinel s-a iubit la vârsta de 18 ani cu un bărbat în vârstă de 70 de ani.

Pe atunci, ea era model la New York și cel care a ajutat-o a fost Victor Hugo Gonzales, un bărbat cu mare potențial financiar.



„Cinci ani am avut același iubit, Victor Hugo, ceea ce mi-a adus protecție și i-a împiedicat pe cei din jur să mă vadă și să mă trateze ca pe o femeie ieftină, cum s-a întâmplat cu altele. El e patronul celei mai mari fabrici de pielărie din America de Sud, locuiește la New York și colaborează cu mari nume ale modei”, a declarat Pelinel într-un interviu, scrie ziuanews.ro.