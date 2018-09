Primetime Emmy 2018. Marii câştigători ai acestui an. Momente inedite

Primetime Emmy 2018. Cea de-a 70-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile televiziunii americane", a fost dominată de producţiile "Game of Thrones" şi "The Marvelous Mrs. Maisel".

Primetime Emmy 2018. Prezentăm mai jos lista principalilor câştigători ai celei de-a 70-a ediţii a premiilor Primetime Emmy:

Producţia Amazon "Marvelous Mrs. Maisel" a condus în topul câştigătorilor la cea de-a 70-a ediţie a premiilor Primetime Emmy, care a avut loc la Microsoft Theater din Los Angeles.

"Marvelous Mrs. Maisel" a obţinut cinci premii, inclusiv pentru cel mai bun serial de comedie şi două pentru Amy Sherman-Palladino, pentru cel mai bun scenariu şi cea mai bună regie, dar şi în categoriile de interpretare feminine, pentru Rachel Brosnahan (rol principal), respectiv Alex Borstein (rol secundar).

De asemenea, producţia FX "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" a primit trei premii, printre care pentru cea mai bună miniserie.

Producţia HBO "Game of Thrones" a plecat acasă cu două premii, pentru cel mai bun serial dramă şi pentru Peter Dinklage, considerat cel mai bun actor în rol secundar masculin. Două premii Emmy au mai primit producţia HBO "Barry", producţiile Netflix "Godless" şi "The Crown" şi serialul FX "The Americans".

LISTA CÂŞTIGĂTORILOR

Cel mai bun serial de comedie: "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Cel mai bun serial dramă: "Game of Thrones" (HBO)

Cea mai bună miniserie: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

Cea mai bună actriţă în serial de comedie: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Cel mai bun actor în serial de comedie: Bill Hader, "Barry"

Cea mai bună actriţă în serial dramă: Claire Foy, "The Crown"

Cel mai bun actor în serial dramă: Matthew Rhys, "The Americans"

Cel mai bun rol secundar feminin - serial dramă: Thandie Newton, "Westworld"

Cel mai bun rol secundar masculin - serial dramă: Peter Dinklage, "Game of Thrones"

Cel mai bun rol secundar feminin - serial de comedie: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Cel mai bun rol secundar masculin - serial de comedie: Henry Winkler, "Barry"

Cea mai bună actriţă într-o miniserie, într-un film TV: Regina King, "Seven Seconds"

Cel mai bun actor într-o miniserie, într-un film TV: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Cel mai bun rol secundar feminin în miniserie sau film TV: Merritt Wever, "Godless"

Cel mai bun rol secundar masculin în minserie sau film TV: Jeff Daniels, "Godless"

Cel mai bun film TV: "Black Mirror: USS Callister" (Netflix)

Cel mai bun serial de scheciuri: "Saturday Night Live" (NBC)

Cel mai bun talk show: "Last Week Tonight With John Oliver"(HBO)

Cel mai bun program reality: "RuPaul’s Drag Race" (VH1)

Cea mai bună apariţie specială feminină - serial dramă: Samira Wiley, "The Handmaid’s Tale"

Cea mai bună apariţie specială masculină - serial dramă: Ron Cephas Jones, "This Is Us"

Cea mai bună apariţie specială feminină - serial de comedie: Tiffany Haddish, "Saturday Night Live"

Cea mai bună apariţie specială masculină - serial de comedie: Katt Williams, "Atlanta"

Cel mai bun program de animaţie: "Rick And Morty" (Adult Swim)

Cel mai bun scenariu al unui serial de comedie: Amy Sherman-Palladino, "The Marvelous Mrs. Maisel" (pilot)

Cel mai bun scenariu al unui serial dramă: Joel Fields & Joe Weisberg, "The Americans" ("Start")

Cel mai bun scenariu al unei miniserii, al unui film TV: William Bridges & Charlie Brooker, "Black Mirror: USS Callister"

Cel mai bun regizor - serial de comedie: Amy Sherman-Palladino, "The Marvelous Mrs. Maisel" (pilot)

Cel mai bun regizor - serial dramă: Stephen Daldry, "The Crown" ("Paterfamilias")

Cel mai bun regizor al unei miniserii TV: Ryan Murphy, "The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story" ("The Man Who Would Be Vogue")

Premiile Primetime Emmy sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences, recompensând excelenţa programelor de televiziune americane difuzate în prime time. Decernate în premieră în 1949, distincţiile au fost mult timp cunoscute sub denumirea de "premiile Emmy", până la apariţia Daytime Emmy Awards, acordate pentru prima oară în anii 1970, iar cuvântul "primetime" a fost atunci adăugat în titulatura lor oficială, pentru a elimina posibilitatea unor confuzii între cele două trofee

Premiile Primetime Emmy se acordă, în general, în duminica ce precede debutul sezonului de toamnă la televiziunile americane. Gala este difuzată, prin rotaţie, de cele patru posturi de televiziune majore din Statele Unite ale Americii - CBS, ABC, NBC şi FOX.

Anul acesta, gala Primetime Emmy a fost prezentată de duoul de actori ai emisiunii "Saturday Night Live" Colin Jost şi Michael Che.