Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, acuzat de conflict de interese. ANI a sesizat Parchetul

Agenția Națională de Integritate a constatat existența indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese de către Gheorghe Falcă, primar al municipiului Arad, fiind sesizat Parchetul General pentru cercetări.

UPDATE: Într-o intervenție la Realitatea TV, Gheorghe Falcă a negat vehement acuzațiile, susținând că astfel de verificări ale ANI asupra sa au loc anual.

"Am fost verificat de ANI aproape în fiecare an. Este vorba despre societatea comercială Pro Arad. Societatea există din 2003. Nu este o firmă de construcții, ci o firmă de arhitectură. Nu este folosit niciun ban public. Firma soției mele nu a lucrat pe niciun ba public. Există o reclamație de anul trecut, din campania locală, realizată de doi foști parlamentari la procuratura generală. Din punctul meu de vedere, acest subiect a fost verificat dacă nu an de an, o dată la doi ani cu siguranță", a spus Falcă.

"În exercitarea atribuțiilor de serviciu, Gheorghe Falcă a semnat și aprobat 31 de certificate de urbanism, patru autorizații de construire, două avize de oportunitate, două autorizații de desființare și o expunere de motive pentru 27 de beneficiari ale căror proiecte au fost realizate de aceeași societate comercială — Pro Arhitectura Arad SRL, societate în cadrul căreia persoana evaluată și soția sa dețin calitatea de asociați. De asemenea, soția persoanei evaluate deține și funcția de administrator la societatea comercială Pro Arhitectura Arad SRL", se arată într-un comunicat al ANI.

Potrivit sursei citate, cele 40 de acte materiale au fost semnate și aprobate de Gheorghe Falcă, în calitate de primar, pe perioada mandatelor 2008 — 2012, respectiv 2012 — 2016.

"În perioada evaluată, SC Pro Arhitectura Arad SRL a distribuit dividende în cuantum de 403.000 de lei. Astfel, procedura de semnare și aprobare a documentelor sus-menționate a generat, în mod indirect, un folos material atât pentru Gheorghe Falcă, cât și pentru soția acestuia", se precizează în comunicat.

ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea efectuării de cercetări cu privire la posibila săvârșire de către Gheorghe Falcă a infracțiunii de conflict de interese.