Primăria Capitalei pasează investițiile majore în rețeaua de termoficare în următorii ani

2019 se anunță încă un an de sacrificiu pentru RADET, regie aflată în moarte clinică și care nici în acest an nu va beneficia de statutul de ,,prioritate zero'' în bugetul Municipalității, arată o analiză Frames realizată în baza proiectului de buget pe 2019 propus de Primăria Capitalei, aflat în dezbatere publică.