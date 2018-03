Prima reacţie a lui Ludovic Orban după ce a fost achitat: Sistemul de justiţie s-a dovedit corect

Ludovic Orban

Ludovic Orban a afirmat, după ce a fost achitat definitiv în dosarul privind campania din 2016, că sistemul de justiţie s-a dovedit corect. "Mi s-a făcut dreptate", a spus acesta.

"Nu mi-a fost uşor. Ultimii doi ani au reprezentat o grea încercare, atât pentru mine, cât şi pentru familia mea. A fost o încercare grea. În toată această perioadă, nu am făcut altceva decât să îmi susţin nevinovaţia, să susţin că nu am comis nicio faptă imorală, că nu am încălcat nicio lege", a spus acesta.

Acesta a mai spus că, din momentul începerii urmării penale, s-a retras din toate funcţiile de conducere şi a renunţat să mai candideze pentru Primăria Capitalei. "Toate aceste decizii le-am luat considerându-mă nevinovat. Aşa mi s-a părut firesc pentru orice democraţie, pentru orice stat de drept. Am făcut asta pentru că eu consider că nimeni nu este mai presus de lege şi pentru a fi judecat ca orice om obişnuit din ţara noastră", a completat acesta.

Ludovic Orban a mai afirmat că, în tot acest timp, nu a atacat DNA-ul şi nici nu a instrumentat vreo campanie de presă împotriva puterii judecătoreşti. "Mi s-a făcut dreptate. Sistemul de justiţie s-a dovedit corect", a adăugat acesta.

Liderul PNL Ludovic Orban a fost achitat, luni, definitiv, în dosarul în care era acuzat de folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Procurorii DNA ceruseră condamnarea lui Orban la un an închisoare cu executare.

Potrivit DNA, acum doi ani, Ludovic Orban i-ar fi cerut bani afaceristului Tiberiu Urdăreanu - devenit denunțător - pentru campania dinaintea alegerilor locale.

Liberalul s-a declarat nevinovat, dar, din cauza acuzațiilor a renunțat să mai candideze la Primăria Capitalei sau pentru un nou mandat de parlamentar.

La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in sala de judecata ca se considera nevinovat si ca nu s-a folosit de influenta politica pentru a obtine beneficii.

"Ma consider nevinovat. Nu am abuzat de influenta politica. Nu am facut nici cea mai mica aluzie la aceasta functie. Nu am avut niciun moment intentia de a beneficia de finantare ilegala. Nu e Biblia aici, dar v-am jurat. Am incredere in capacitatea dumneavoastra de a judeca", le-a spus Orban judecatorilor.

Potrivit DNA, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, solicitandu-i sprijin financiar pentru campania electorala la alegerile locale, in care acesta fusese nominalizat de PNL sa candideze la functia de primar al municipiului Bucuresti.

Procurorii sustin ca, in martie 2016, Urdareanu s-ar fi intalnit cu Orban la domiciliul celui dintai, ocazie cu care liderul PNL i-a comunicat ca are nevoie de 50.000 de euro in numerar, pentru a-i folosi in vederea promovarii imaginii sale drept candidat la Primaria Capitalei, iar banii erau ceruti in numerar "tocmai fiindca erau... pentru posturi TV".

"Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri ca el pretinde putin, ca nu mai e cum era pe vremuri. (...) Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri sa se gandeasca daca poate sa dea banii: 'te gandesti daca poti sau imi dai un sut in fund'. Ludovic Orban i-a spus ca nu vrea nimic de la partid", se arata in rechizitoriul DNA.

Pe 20 martie 2016, cu ocazia unei noi intrevederi, Orban i-ar fi pretins lui Urdareanu suma de 50.000 euro in numerar, aratand ca are un buget de campanie limitat si ca doreste "sa aiba canale deschise" pe anumite posturi de televiziune, au sustinut procurorii.

Ludovic Orban a fost achitat și în prima instanță