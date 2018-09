Previziuni sumbre: peste 50 de grade în România! Ce spun climatologii

Anotimpurile vor rămâne patru, dar ritmul lor se va modifica, susţine Roxana Bojariu, director al Departamentului de Climatologie din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), care avertizează că, potrivit experimentelor numerice, în perioada 2021 - 2050 pot fi înregistrate temperaturi chiar de 50 de grade Celsius în sudul ţării.

"Trebuie totuşi să ştim că anotimpurile vor rămâne patru. Mersul lor, ritmul lor anual va rămâne, dar, evident, ele se vor modifica faţă de ceea ce ştiam că sunt verile, primăverile, toamnele şi iernile de acum mai multe decenii. Adică, există o tendinţă - care se vede deja în statisticile noastre - de declanşare mai timpurie a primăverii, temperaturile cresc mult mai rapid în a doua jumătate a iernii - bineînţeles, cu fluctuaţii. Aici vorbim de statistici. Nu în fiecare an se întâmplă aşa, dar, din ce în ce mai frecvent, primăvara devine mai timpurie, vara se lungeşte în septembrie şi avem, practic, o tendinţă de creştere a temperaturii, până acum în toate anotimpurile, mai puţin toamna, unde zgomotul e mare şi semnalul nu trece de zgomotul natural", a declarat specialistul ANM, marţi, într-o conferinţă de presă dedicată deschiderii celei de-a VI-a ediţii a Bucharest Science Festival (BSF 2018), dedicat cunoaşterii ştiinţifice şi tehnologice.



Ea spune însă că "experimentele numerice arată că în următorii ani şi decenii şi toamna vom avea la nivelul României tendinţe de creştere a temperaturii".



"Deja vedem primele semne, valurile de căldură vara sunt mai intense şi mai frecvente şi vă pot asigura că statisticile noastre cu date începând din 1961, atunci când aveam mai multe staţii, dar, de fapt, pentru mai puţine staţii avem date chiar din mijlocul secolului al XIX-lea. Or, aceste informaţii ne arată clar că numărul de zile cu valuri de căldură a crescut, mai ales în zona sudică, sud-estică şi extremul vest. Această modificare se va amplifica, din păcate, pe termen mediu şi lung. Ea există deja şi se va amplifica, cu atât mai mult cu cât semnalul încălzirii globale va fi mai puternic", a spus Roxana Bojariu.



Reprezentantul ANM a avertizat că în perioada 2021 - 2050, în sudul ţării ar putea fi înregistrate temperaturi chiar de 50 de grade Celsius.



"Vă pot spune că m-am uitat pe nişte experimente numerice şi unul dintre acestea, în condiţiile unui scenariu pesimist, pentru perioada 2021 - 2050, deci nu foarte departe, a simulat temperaturi care au ajuns - e adevărat, de puţine ori - chiar la 50 de grade Celsius în sudul ţării. Dar, atenţie, e vorba de o probabilitate mai mică de producere o maximă zilnică, care se regăseşte în datele simulate o dată sau de două ori. Dar, totuşi, faptul că modelul ne arată o astfel de cale trebuie să ne pună pe gânduri", a mai spus climatologul.



