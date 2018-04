Presa independentă, susţinută din SUA. Investiţii masive în presa din România

Investitorii americani anunţă că vor injecta zeci de milioane de dolari în presa din România. Contribuţia aparţine unei companii internaționale de consultanță strategică cu sediul la Washington şi se va întinde pe mai mulţi ani. Scopul este susţinerea presei libere şi independente din ţara noastră.

Printr-un comunicat de presă semnat de reprezentantul ei, compania americană Ellaal Goldberg Corporation a anunţat investiții semnificative pe piața românească de comunicații și media. Firma cu sediul la Washington este un holding din Statele Unite, care este şi acționarul majoritar al companiei Ellaal Goldberg, SA, o companie înființată în România.



Potrivit site-urilor profit.ro şi bussineswire.com, reprezentantul companiei, Mark Robertson, este şi preşedinte al Potomac Global Advisors, o firmă internaţională de consultanţă strategică şi financiară. El a anunţat că pe baza unei analize a pieţei interne, grupul american al companiei este pregătit sa investească până la 50 de milioane de dolari, dintre care 20 milioane doar în primul an.



"Investiţiile sunt importante atât din punct de vedere economic, cât şi strategic pentru a avea un impact pozitiv în România şi este esenţial să susţinem o mass-media liberă şi independentă în această regiune importantă", a declarat Mark Robertson.



Comunicatul de presă arată că alţi acţionari ai companiei din România sunt Mihai Robert Rozsa, Csaba Bartos și Cozmin Guşă. Documentul mai precizează că "firma românească are experienţă în parteneriatele cu părţi interesate din Statele Unite și are, de asemenea, investiţii pe piața asigurărilor din România printr-un parteneriat cu unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări americane, compania de reasigurări ARCH".



Potrivit presei din Statele Unite, investițiile inițiale vor deveni operaționale începând cu luna mai a acestui an și vor fi gestionate direct de ELLAAL GOLDBERG SA, sub supravegherea unui comitet director executiv bilateral care va primi și analiza propunerile de investiții pe piața din România.