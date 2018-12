Premiu important pentru Simona Halep! E ‘Campioana Mondială’ în 2018

Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a fost desemnată ‘Campioana Mondială’ în anul 2018 de către Federaţia Internaţională de Tenis (ITF). Românca primește pentru prima dată acest trofeu, potrivit realitateasportiva.net.

Halep (27 de ani) a câștigat primul ei turneu de Mare Șlem, pe zgura de la Roland Garros. Se adaugă trofee la Shenzhen (China) şi Montreal, dar și finale la Openul Australiei, Roma şi Cincinnati (SUA).

Deși nu a participat la Turneul Campioanelor din cauza unei accidentări la spate, Simona are cel mai bun procentaj de victorii în circuitul WTA în 2018, 80,7%. A participat la 17 turnee, a obţinut 46 de victorii şi a pierdut 11 partide.

“E o mare onoare să fiu numită Campioană Mondială ITF pentru prima oară. A fost un an incredibil, în care am câştigat primul meu titlu de Mare Șlem la Roland Garros şi termin anul ca numărul 1 în lume. Să primesc o astfel de recunoaştere este ceva special şi îmi dă o motivaţie în plus să continui să muncesc“, a spus Halep pentru site-ul ITF.

Simona Halep este al treilea sportiv român care câştigă titlul de Campion Mondial ITF, după ce Florin Mergea şi Horia Tecău au primit această distincție la dublu juniori în 2002, iar Horia Tecău a primit trofeul la dublu în 2015.

Sârbul Novak Djokovic a fost desemnat 'Campion Mondial ITF' la simplu masculin, cehoaicele Katerina Siniakova şi Barbora Krejcikova au luat titlul ITF la dublu feminin, iar americanii Mike Bryan şi Jack Sock pe cel de la dublu masculin.

Laureaţii îşi vor primi distincţiile la Cina Campionilor Mondiali, din 4 iunie 2019. Evenimentul va avea loc la Paris, în timpul turneului de la Roland Garros.