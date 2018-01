Premiile Grammy 2018: Cine a fost marele câştigător. "Despacito" ignorată

Premiile Grammy 2018

Starul retro R&B Bruno Mars a fost marele câştigător al celei de-a 60-a gale Grammy, fiind recompensat cu şase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore "cel mai bun album" ("24K Magic"), "cea mai bună înregistrare" şi "cel mai bun cântec" ("24K Magic").

Bruno Mars a primit premii pentru toate categoriile Grammy în care a fost nominalizat.

Rapperul Kendrick Lamar, cu şapte nominalizări, a fost recompensat cu cinci premii Grammy - patru dedicate categoriei rap şi trofeul pentru cel mai bun video, "Humble".

El a deschis transmisia televizată de la New York oferind publicului o interpretare a hitului său "XXX", împreună cu Bono, solistul trupei U2. "XXX" este unul dintre titlurile cele mai angajate ale albumului "DAMN.", care vorbeşte despre asasinările de tineri negri din SUA.

Luis Fonsi, autorul piesei Despacito, a ratat şansa să câştige marele premiu, cea mai buna melodie a anului, devinind astfel prima piesă în limba spaniolă care câştigă acest premiu, potrivit Mediafax.

Lista principalilor câştigători ai premiilor Grammy 2017:

GENERAL:

- Albumul anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Înregistrarea anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Piesa anului: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cel mai bun artist la debut: Alessia Cara

POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Feel It Still" - Portugal. The Man

- Cel mai bun album pop: "÷ (Divide)" - Ed Sheeran

- Cea mai bună interpretare pop solo: "Shape Of You" - Ed Sheeran

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: "Tonite" - LCD Soundsystem

- Cel mai bun album Dance/Electronic: "3-D The Catalogue" - Kraftwerk

ROCK:

- Cea mai bună piesă rock: "Run" - Foo Fighters

- Cea mai bună interpretare rock: "You Want It Darker" - Leonard Cohen

- Cea mai bună interpretare metal: "Sultan's Curse" - Mastodon

- Cel mai bun album rock: "A Deeper Understanding" - The War On Drugs

ALTERNATIVE:

- Cel mai bun album alternativ: "Sleep Well Beast" - The National

R&B:

- Cel mai bun album contemporan urban: "Starboy" - The Weeknd

- Cea mai bună interpretare R&B: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cea mai bună piesă R&B: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cel mai bun album R&B: "24K Magic" - Bruno Mars

RAP:

- Cel mai bun album rap: "Damn." - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare rap: "Humble" - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare Rap/Sung: "Loyalty" - Kendrick Lamar Featuring Rihanna

- Cea mai bună piesă rap: "Humble" - Kendrick Lamar

COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: "Either Way" - Chris Stapleton

- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: "Better Man" - Little Big Town

- Cea mai bună piesă country: "Broken Halos" - Chris Stapleton

- Cel mai bun album country: "From A Room: Volume 1" - Chris Stapleton.