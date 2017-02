Premiile BAFTA: "La La Land", cel mai bun film, Emma Stone, cea mai bună actriță

Premiile BAFTA

"La La Land", musicalul regizat de Damien Chazelle (foto), a ieșit triumfător duminică seara la cea de a 70-a ediție a premiilor Academiei britanice de film, primind nu mai puțin de cinci trofee din cele nouă la care a fost nominalizat, relatează EFE și Reuters.

Musicalul american a primit premiile BAFTA pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cea mai bună actriță în rol principal, cea mai bună coloană sonoră și cea mai bună imagine.

Peliculele "Manchester by the Sea" și "Lion" au câștigat câte două premii BAFTA. Pe lângă premiul pentru cel mai bun actor, obținut de Cassey Affleck, "Manchester by the Sea" a obținut și premiul pentru cel mai bun scenariu original, în timp ce "Lion" a primit distincția pentru cel mai bun actor în rol secundar (Dev Patel) și cel mai bun scenariu adaptat.

Comedia muzicală romantică "La La Land"regizată de Damien Chazelle a primit duminică seară, la Londra, premiul pentru cel mai bun film din partea Academiei britanice de film.

Filmul cu Emma Stone și Ryan Gosling s-a impus la această categorie în fața producțiilor "Arrival", "I, Daniel Blake", "Manchester by the Sea" și "Moonlight".

Filmul ungar "Son of Saul", regizat de Laszlo Nemes, a câștigat duminică seară, la Londra, premiul pentru cel mai bun film străin la gala Academiei britanice de film.

La această categorie au mai concurat filmele "Dheepan" (Franța), regizat de Jacques Audiard, "Toni Erdmann" (Germania), al lui Maren Ade, "Julieta" (Spania — Pedro Almodovar) și "Mustang" (Franța/Turcia — Deniz Gamze Ergüven).

Regizorul american Damien Chazelle a primit duminică seară, la Londra, premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor pentru filmul "La La Land".

Chazelle, în vârstă de 32 de ani, care a câștigat și un Glob de Aur la aceeași categorie, s-a impus în fața lui Denis Villeneuve ("Arrival"), Ken Loach ("I, Daniel Blake"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") și Tom Ford ("Nocturnal Animals").

Actorul american Casey Affleck ("Manchester by the Sea") a câștigat duminică seară premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal.

Actrița americană Emma Stone a primit duminică, la Londra, premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță pentru rolul din comedia muzicală romantică "La La Land", regizat de Damien Chazelle.