Premiile BAFTA 2019: Cele mai bune filme în viziunea Academiei Britanice

Premiile BAFTA 2019

Premiile BAFTA 2019. Care sunt cele mai bune filme în viziunea Academiei Britanice.

Lungmetrajul "The Favourite", regizat de cineastul Yorgos Lanthimos, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminică seară, la Londra, la cea de-a 72-a ediţie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit Press Association.

La categoria "cel mai bun film britanic" au concurat producţiile cinematografice "Beast", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "McQueen", "Stan & Ollie" şi "You Were Never Really Here".

În 2018, acest trofeu a revenit filmului "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Gala BAFTA 2019 are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Royal Albert Hall din Londra.

Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor BAFTA este prezentată pentru al doilea an consecutiv de actriţa de comedie Joanna Lumley.

Cea mai bună actriță în rol secundar

Rachel Weisz a câştigat premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării sale din filmul "The Favourite", duminică seară, la Londra, la cea de-a 72-a ediţie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE.

La această categorie au concurat actriţele Amy Adams ("Vice"), Claire Foy ("First Man"), Emma Stone ("The Favourite"), Margot Robbie ("Mary Queen of Scots") şi Rachel Weisz ("The Favourite").

Acesta este primul premiu BAFTA câştigat de Rachel Weisz. Artista britanică avea în palmares o nominalizare la premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, primită în 2006 pentru interpretarea din filmul "The Constant Gardener". Pentru acelaşi rol, Rachel Weisz a câştigat premiul Oscar în 2006.

În 2018, trofeul acestei categorii a revenit actriţei Allison Janney pentru interpretarea sa din filmul "I, Tonya".

Cel mai bun actor în rol secundar

Mahershala Ali a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării sale din filmul "Green Book", duminică seară, la Londra, la cea de-a 72-a ediţie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE.

Actorii nominalizaţi la această categorie au fost Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Mahershala Ali ("Green Book"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?"), Sam Rockwell ("Vice") şi Timothee Chalamet ("Beautiful Boy").

Acesta este primul premiu BAFTA câştigat de Mahershala Ali. Starul american a fost nominalizat în 2017 la premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar cu interpretarea din filmul "Moonlight", care i-a adus premiul Oscar la aceeaşi categorie.

În 2018, premiul BAFTA aferent acestei categorii a revenit actorului american Sam Rockwell pentru interpretarea sa din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".